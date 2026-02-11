ТСН у соціальних мережах

Не ризикуйте здоров’ям кота: дізнайтеся, як часто потрібно обробляти його від бліх

Блохи не знають сезонів і можуть ховатися в килимах, меблях та на взутті. Тому оброблення кота від бліх має стати регулярним ритуалом.

Як часто обробляти кота від бліх

Як часто обробляти кота від бліх / © Pixabay

Домашнім котам достатньо профілактики раз на місяць краплями або спреєм, а вуличним — щотижня під час сезону активності. Головне — обирати засіб відповідно до віку, ваги та способу життя тварини.

Цикл життя бліх триває від 2 тижнів до півроку, тому одноразової обробки недостатньо. Повна профілактика потребує 3–4 повторних нанесень з інтервалом 2–4 тижні. Ветеринари радять круглорічну обробку, адже навіть у теплому домі паразити швидко розмножуються. Таблетки типу Bravecto забезпечують захист на 3 місяці.

Оброблення кота слід поєднувати з прибиранням оселі: пилосос, прання підстилок та спеціальні спреї вбивають 95% яєць і личинок. Це захищає шерсть та робить дім комфортним для всіх.

Симптоми зараження блохами:

  • Постійне чесання, лисяві плями на шерсті;

  • Темні «перець» у шерсті (фекалії бліх);

  • Ранки, запалення, млявість у важких випадках;

  • Блохи також переносять стрічкових глистів і можуть спричиняти анемію, особливо у кошенят.

Частота оброблення:

  1. Домашній кіт: кожні 4 тижні краплями або спреєм.

  2. Вуличний: кожні 2–3 тижні влітку, щомісяця взимку.

  3. Після зараження: перше оброблення, повтор через 14 днів, далі профілактика.

Оброблення дому:

  1. Пилососити щодня перші два тижні, мішок викидати на вулицю.

  2. Спреї для меблів і килимів, повтор через 14 днів.

  3. Прання підстилок при 60°C, обробка щілин і плінтусів.

Особливості для кошенят, вагітних та літніх котів:

  1. Кошенята від 8 тижнів — м’які шампуні чи спреї без перметрину.

  2. Вагітні — лише ветеринарні засоби, безпечні для плода.

  3. Літні коти — системні таблетки, уникаючи подразників.

Індивідуальний підхід та регулярна профілактика перетворюють боротьбу з блохами на легку рутину і захищають здоров’я вашого улюбленця.

