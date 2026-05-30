Гортензія.

Гортензії здатні перетворити будь-який сад на справжню квітучу оазу. Їхні пишні суцвіття тішать око від весни й аж до осені. Кущі цих квітів не вибагливі, але навіть вони можуть швидко втратити свою красу через одну поширену помилку.

Де саме варто садити гортензії, аби кущі рясно цвіли та не в’янули у спеку, повідомили садівники порталу Zielona Interia.

Гортензії цвітуть від травня і аж до вересня. Одна з їхніх переваг - невибагливість до догляду. Однак вибір найкращого місця для посадки є вирішальним.

Посадку гортензії варто провести навесні - у період від березня до травня. Це дає кущам достатньо часу для вкорінення до настання перших заморозків. Також садити кущі можна і восени - у вересні чи жовтні. Однак у цьому випадку важливо пам’ятати, що такі саджанці слід захистити від морозів.

Де посадити гортензію

Найкраще знайти місце для гортензій у пів тіні та захистити їх від прямого сонячного проміння. Слід садити кущі на ділянці з доступом до м’якого ранкового сонця та легкої тіні вдень. Такі умови будуть захищати листя та суцвіття від сонця та надмірного пересихання ґрунту.

Також місце посадки має бути захищене від поривів вітру. Ідеально - під розлогим деревом.

Важливим є і ґрунт, на якому ростимуть гортензії. Він не повинен бути перезволоженим. Гарна ідея - оброблення землі гноєм або компостом, що покращить її структуру та збагатить цінними поживними речовинами. Рослина найкраще росте у родючому, добре дренованому ґрунті з pH від кислого до слабокислого, від 4,5 до 6,0.

