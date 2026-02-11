Не садіть калину біля дому: езотерики розкрили страшну правду про цю рослину

Чому не варто садити калину біля будинку / © Pixabay

Реклама

Якщо посадити її занадто близько до дому, рослина може впливати на долі мешканців, як на позитивні, так і на негативні аспекти життя.

Чому калину краще не садити біля оселі

Сильна енергетика калини здатна притягувати не лише щастя, достаток та здоров’я, а й неприємності — хвороби, сварки та лихо. Саме через це езотерики радять уникати посадки куща поруч із будинком чи навіть у дворі.

До того ж коріння калини росте глибоко і може руйнувати фундамент будівлі, що ще одна причина тримати її подалі від дому.

Реклама

Як врятувати ситуацію, якщо калина вже росте

Якщо кущ уже є на вашій ділянці, його енергетику можна пом’якшити. Для цього посадіть поруч інші кущі: малину, смородину, глід або шипшину. Так рослини «балансують» енергетику і зменшують ризик негативного впливу.

При цьому калині зовсім не заборонено місце на ділянці: ідеальний варіант — посадити її на межі території. В такому разі кущ стає своєрідним захисником, оберігаючи дім від негативу та злих духів.

Де калина приносить користь

Особливо корисно висаджувати калину біля криниць або природних джерел. Вважається, що вона покращує якість води, роблячи її більш смачною та цілющою.

У таких місцях калина приносить мешканцям удачу та добробут. Крім того, ягідки можна використовувати для приготування корисних страв і чаїв. Загалом калина символізує багатство, достаток та родючість, і правильно посаджена вона стає справжнім союзником у створенні гармонії на вашій ділянці.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.