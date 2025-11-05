Не садіть ці рослини поруч із малиною: які сусіди знищать її урожай

Малина. / © unsplash.com

Реклама

Малина любить сонце, родючий ґрунт і простір. Вона також дуже вибаглива до рослин, що ростуть поруч. Якщо посадити поруч “неправильні”, то можна втратити врожай і ослабити кущі.

Що не можна садити поруч із малиною, читайте у матеріалі ТСН.ua.

Полуниця та суниця

Реклама

Обидві рослини страждають від схожих хвороб — сірої гнилі, плямистості, кліщів і нематод. Вони легко «обмінюються» шкідниками, тому спільне сусідство лише погіршить ситуацію.

Картопля, помідори, перець і баклажани

Пасльонові є джерелом фітофтори й вірусних інфекцій, які небезпечні для малини. Крім того, вони виснажують землю, забираючи з неї калій і фосфор, які так потрібні ягідним кущам.

Смородина й агрус

Реклама

Ці ягоди також вони мають спільних шкідників — малинову галлицю, стеблову муху, павутинного кліща. До того ж кущі конкурують за поживні речовини.

Яблуні та груші

Коренева система дерев надто потужна, тому забирає у малини вологу та поживні речовини. До того ж у тіні від саду малина гірше росте і майже не плодоносить.

Що ж садити біля малини

Поруч із малиною добре ростуть чорнобривці, календула, часом навіть часник — але не надто близько — бо вони відлякують шкідників. Також гарними сусідами є ревінь, щавель або м’ята чи меліса.

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що потрібно зробити з кущами малини восени, щоб наступного року був щедрий урожай.