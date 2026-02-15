ТСН у соціальних мережах

Не садіть ці рослини поруч з помідорами: які сусіди знищать її урожай

Помідори вимогливі до вирощування. Значна частина успіху залежить не від удобрення чи догляду, а від правильного сусідства

Автор публікації
Віра Хмельницька
Помідори.

Помідори.

Вибір правильних рослин-сусідів для грядок є дуже важливим. Адже рослини мають підтримували одна одну, а не конкурували. Наприклад, за воду чи поживні речовини з ґрунту.

Що варто посадити поруч з помідорами, а що ні - читайте у матеріалі ТСН.ua.

Багато рослин виділяють у ґрунт або повітря хімічні речовини, які впливають на ріст, розвиток і здоров'я інших рослин. У випадку з помідорами, правильно підібрані місця вирощування можуть пригнічують розвиток патогенів, обмежити проростання бур'янів та відлякувати шкідників.

Що сіяти біля помідорів:

  • базилік - підсилює смак фруктів, а його аромат відлякує попелицю та білокрилку;

  • орегано і чебрець мають антибактеріальні властивості;

  • м’ята відлякує мурах;

  • часник і цибуля допомагають зменшити ризик грибкових захворювань;

  • салат і шпинат захищають ґрунт від надмірного пересихання;

  • морква покращить структуру ґрунту і не конкуруватиме за ті ж поживні речовини

  • квасоля збільшує вміст азоту в ґрунті.

Що не можна садити поруч з помідорами

Садівники радять не вирощувати помідори на одному й тому ж місці рік за роком. Ґрунт може бути недостатньо родючим, і рослини легко заразяться інфекціями. Втім, багато рослин також виділяють у ґрунт або повітря хімічні речовини, які впливають на ріст, розвиток і здоров'я інших культур.

Які культури погані сусіди для помідор:

Картопля, перець і баклажани є одними з найгірших компаньйонів. Вони належать до однієї родини пасльонових, що робить їх вразливими до тих самих хвороб і шкідників. Якщо вони ростуть поруч, ми ризикуємо зіткнутися з кульмінацією садівничих лих.

Капуста, броколі, кріп та кольрабі також є поганим вибором. Вони можуть затримати цвітіння та дозрівання помідорів.

Не рекомендується вирощувати огірки поруч з помідорами. Ці рослини мають інші потреби у воді. Томати потребують менше води. Надмірна волога може призвести до грибкових захворювань та затримки росту.

