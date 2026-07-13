Не садіть цю рослину біля дому: кущ, якого українці боялися століттями

Яку рослину не можна садити біля дому / © Фото з відкритих джерел

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Бузина здавна займає особливе місце в українській народній культурі. Цей кущ одночасно поважали й остерігалися. Наші предки вірили, що він має особливу силу, тому висаджувати його безпосередньо біля житла не рекомендували. З бузиною пов’язано чимало легенд і прикмет, які передавалися з покоління в покоління. Про це пише ресурс «Радіо трек».

Чому бузину не радили садити поруч із будинком

У народних віруваннях бузину часто називали незвичайною рослиною, якій приписували містичні властивості. Вважалося, що вона здатна накопичувати негативну енергію, тому її намагалися не садити біля входу до будинку, під вікнами чи поряд із місцями відпочинку.

Наші пращури були переконані, що такий кущ може приносити сварки, невдачі, хвороби й інші неприємності. Саме тому до бузини ставилися з великою повагою та без нагальної потреби її не чіпали.

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Чому бузину майже ніколи не вирубували

Попри численні перестороги, кущ не поспішали знищувати. Існувало повір’я, що безпричинне вирубування бузини може накликати на людину біду. Перед тим як зрізати рослину, дехто навіть просив у неї вибачення або дотримувався певних народних обрядів.

Такі традиції були поширені в багатьох регіонах України й свідчили про особливе ставлення до природи.

Де, за народними уявленнями, бузина приносила користь

Цікаво, що за межами подвір’я ставлення до бузини було зовсім іншим. Її нерідко залишали на околиці садиби, біля парканів або на межі ділянки.

Вірили, що там кущ стає своєрідним захисником оселі, відганяє злих духів і не дозволяє негативній енергії проникнути до будинку. Також у народі існувало повір’я, що бузина може забирати людські хвороби та негаразди.

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Що говорить сучасна наука

Жодних наукових доказів того, що бузина приносить нещастя чи негативно впливає на життя людей, не існує. Навпаки, рослина відома своїми декоративними властивостями, а її квіти й ягоди широко використовують у народній медицині та кулінарії після правильної обробки.

Проте народні прикмети залишаються важливою частиною української культурної спадщини й допомагають краще зрозуміти світогляд наших предків.

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