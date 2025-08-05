На чому найкраще смажити яйця / © Unsplash

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На чому смажити яйця, щоб вони були смачними, ароматними і зберегли свою максимальну користь після приготування.

На чому смажити яйця, щоб були не лише смачними, а й надзвичайно корисними

Вершкове масло. Смаження яєць на вершковому маслі надає страві м’якого насиченого смаку. Найкраще підходить для омлетів чи яєчні з ніжною текстурою. Важливо не перегрівати сковорідку, бо масло швидко горить, тому використовуйте середній вогонь.

Топлене масло гхі. Це очищене вершкове масло без домішок. Воно не горить навіть за високих температур, а отже, ідеально підходить для смаження яєць. Також гхі містить антиоксиданти, вітаміни A, D, E, K та сприяє кращому засвоєнню їжі.

Оливкова олія першого віджиму. Хоч оливкову олію частіше використовують для заправок, перший холодний віджим чудово підходить і для легкого смаження. Вона надає яйцям легкого горіхового присмаку і зберігає користь завдяки низькому вмісту насичених жирів.

Кокосова олія. Це ідеальний варіант для експериментаторів. Кокосова олія додає легкого солодкуватого аромату, який гармонійно поєднується з яйцями. Окрім того, вона термостійка та корисна для серцево-судинної системи.

Сухе смаження на антипригарній сковорідці. Якщо ви стежите за фігурою, спробуйте смажити яйця без додавання будь-якого жиру. Якісна антипригарна сковорідка дозволяє приготувати яєчню без олії, головне, не перегрівати посуд і не перевертати яйце одразу, треба почекати, поки воно схопиться.

Варто пам’ятати, що сіль та спеції треба додавати наприкінці приготування, інакше яйця будуть гумовими.