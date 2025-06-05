Не сало і не олія: на чому смажити яєчню, щоб вийшла ароматна та смачна страва

На чому найкраще смажити яєчню / © Unsplash

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Із цим кулінарним трюком ви назавжди забудете про пригорілий жир на сковорідці. Спробуйте новий підхід, який подарує знайомій страві абсолютно новий смак та аромат. Розповідаємо, як приготувати ідеальну яєчню без олії, сала чи вершкового масла.

Як і на чому смажити яєчню, щоб була справді смачною

Секрет полягає в тому, щоб замість олії використовувати гарячий м’ясний бульйон. Він створюватиме м’яку пару, яка делікатно готуватиме яйця, а також надасть страві приємного м’ясного аромату.

Розігрійте сковорідку на середньому вогні. Влийте приблизно півсклянки гарячого м’ясного бульйону. Це може бути курячий, яловичий або овочевий — на ваш смак. Коли бульйон почне злегка кипіти, обережно вбийте яйця. Додайте сіль і перець за смаком, накрийте кришкою. Готуйте 2–4 хвилини, залежно від бажаного ступеня готовності жовтка.

Яєчня виходить легкою, ніжною і неймовірно ароматною, без краплі жиру. Що дуже корисно значно для тих, хто стежить за фігурою чи уникає смажених страв.

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Додаткові поради.

Якщо хочете приготувати вишукану страву, можна брати перепелині яйця. Додайте у бульйон дрібку часнику або куркуми — це зробить смак багатшим. Подавайте з підсушеним хлібом або тостами. Адже занурювати в бульйон шматочок хрусткого хліба — справжнє задоволення. Щоб не варити бульйон, його можна замінити водою з додаванням спецій та кількох крапель соєвого соусу.

З цим методом не буде ані диму, ані масних плям. А смак приготованої страви приємно здивує усю вашу родину. Спробуйте хоча б раз — і вже не захочете повертатися до старих способів приготування яєчні.