Що взяти в ручну поклажу / © pexels.com

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Саме тому досвідчені мандрівники не покладаються на випадок і завжди ретельно збирають ручну поклажу, пише Southern Living.

Якщо хочете зробити подорож максимально комфортною, переконайтеся, що ці дев’ять речей уже чекають на вас у сумці.

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Павербанк і зарядні кабелі

Навіть якщо літак обладнаний USB-портами, вони можуть не працювати або бути зайнятими. Павербанк допоможе залишатися на зв’язку, користуватися електронними квитками, навігатором та банківськими застосунками після приземлення.

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Документи та важливі папери

Паспорт, посадковий талон, страховий поліс, бронювання готелю та інші документи повинні бути під рукою. Зберігайте також електронні копії у смартфоні або хмарному сховищі.

Ліки першої необхідності

Не кладіть життєво необхідні препарати до зареєстрованого багажу. Якщо валіза загубиться або рейс затримається, ви все одно матимете доступ до медикаментів. Також варто покласти пластир, знеболювальне та засіб від заколисування.

Порожня багаторазова пляшка для води

Після проходження контролю безпеки її можна наповнити питною водою в аеропорту. Це дозволить уникнути зневоднення під час польоту та не переплачувати за напої.

Легкий перекус

Горіхи, протеїновий батончик, сухофрукти або крекери стануть у пригоді, якщо рейс затримається або харчування на борту не передбачене.

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Навушники

Якісні навушники допоможуть відпочити, подивитися фільм або послухати музику без стороннього шуму. Для тривалих перельотів особливо зручними будуть моделі з шумозаглушенням.

Теплий одяг або легка кофта

Температура в салоні літака часто нижча, ніж очікують пасажири. Легка кофта, худі або шарф допоможуть почуватися комфортно навіть під час тривалого перельоту.

Засоби особистої гігієни

Вологі серветки, антисептик, бальзам для губ, крем для рук і зубна щітка дорожнього формату допоможуть освіжитися після кількох годин у повітрі.

Цінні речі та електроніка

Ноутбук, планшет, фотоапарат, коштовності та інші дорогі речі завжди перевозьте лише в ручній поклажі. Авіакомпанії рекомендують не залишати цінності в зареєстрованому багажі через ризик втрати або пошкодження.

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Чому важливо правильно збирати ручну поклажу

Навіть якщо ви летите лише на кілька днів, саме ручна поклажа забезпечує доступ до всього необхідного під час польоту. Затримка або втрата багажу трапляється рідше, ніж здається, але навіть кілька годин без документів, зарядки чи ліків можуть серйозно зіпсувати подорож.

Досвідчені мандрівники радять керуватися простим правилом: усе, без чого ви не зможете комфортно провести перші 24 години після приземлення, має бути саме в ручній поклажі.

FAQ

Що взяти в ручну поклажу в літак?

Обов’язковий мінімум: документи, телефон, зарядний пристрій або павербанк, необхідні ліки, навушники, пляшка для води, легкий перекус, теплий одяг і всі цінні речі. Саме ці предмети допоможуть зробити переліт комфортним навіть у разі затримки рейсу.

Що не можна класти в ручну поклажу?

У ручній поклажі заборонено перевозити більшість гострих предметів, зброю, а також рідини в ємностях, що перевищують встановлені правилами авіаційної безпеки. Перед подорожжю обов’язково ознайомтеся з вимогами конкретної авіакомпанії, адже вони можуть дещо відрізнятися.

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