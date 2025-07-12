Куди вступити, якщо не склав НМТ / © unsplash.com

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Один із них — подати результати вступних випробувань за попередні роки: 2022, 2023 або 2024. Крім того, можна розглянути можливість тимчасової паузи в навчанні або обрати іншу форму здобуття освіти.

Якщо абітурієнт не має результатів НМТ, це не означає, що всі двері зачинено — є й інші варіанти, повідомляє Освіта.ua. Один із них — вступ до закладу професійно-технічної освіти, куди зарахування відбувається без тестування. За відносно короткий термін — приблизно рік чи півтора — можна здобути першу спеціальність і почати кар’єру.

Для вступу до профтеху достатньо мати атестат про повну загальну середню освіту. Конкурсний відбір проводиться на основі середнього бала цього документа.

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Ще одним варіантом для тих, хто не склав НМТ, є вступ до коледжу — закладу фахової передвищої освіти. Навчаючись близько трьох років, студент здобуває диплом фахового молодшого бакалавра за конкретною спеціальністю. У майбутньому це відкриває можливість вступити до університету на скорочену програму й продовжити освіту на вищому рівні.

Щоб вступити до коледжу, необхідно пройти індивідуальну співбесіду або скласти творчий конкурс — залежно від обраного напряму підготовки.

Кожен заклад фахової передвищої освіти сам вирішує, у якій формі проводитиме співбесіду — це може бути усна відповідь або тестування. Для охочих навчатися за контрактом можливий вступ за мотиваційним листом без додаткових іспитів. Подати заяву до коледжу можна від 5 до 26 липня, а в разі вільних місць допускається додатковий набір — за умови, що студент буде зарахований не пізніше 20 жовтня.

Також абітурієнти можуть обрати рік паузи в навчанні — так званий gap year або post graduate year. Це поширена у США та Європі практика, коли випускники беруть “вільний” рік перед вступом до вишу. Його можна використати для самопізнання, подорожей, волонтерської діяльності, здобуття практичного досвіду, неформальної освіти або просто для того, щоб краще підготуватися до НМТ наступного року й усвідомлено обрати професію.

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Заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький у своєму дописі на Facebook наголосив: невдача на НМТ — це не кінець освітнього шляху. За його словами, випускники мають змогу обрати альтернативні напрями — професійну або фахову передвищу освіту. Посадовець підкреслив, що в Україні гостро потрібні кваліфіковані спеціалісти різних галузей — від технічних до медичних, зокрема механіки, реабілітологи та інші фахівці, і держава активно підтримує такі освітні маршрути.

Крім того, Винницький нагадав, що абітурієнти, які вступають за результатами творчих конкурсів, уже можуть створювати електронні кабінети й розраховувати конкурсні бали. А етап визначення пріоритетів під час подачі заяв на всі освітні програми стартує 19 липня.