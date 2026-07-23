Не сода і не оцет: як швидко прочистити засмічення у зливі без дорогих хімічних засобів

Як швидко прочистити злив у раковині / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Засмічений злив у раковині чи ванні — проблема, з якою хоча б раз стикався кожен. Найчастіше люди одразу купують агресивні хімічні засоби чи використовують соду з оцтом, однак існує ще один простий і доступний спосіб, який часто виявляється не менш ефективним. Для нього знадобиться звичайний засіб для миття посуду та гаряча вода. Саме цей метод сантехніки радять застосовувати насамперед, якщо засмічення спричинене жиром, залишками їжі або мильним нальотом.

Чому утворюється засмічення

Більшість побутових засмічень виникає поступово.

У кухонній раковині на внутрішніх стінках труб накопичуються жир, залишки продуктів, чайна заварка та інші дрібні частинки. У ванній кімнаті причиною найчастіше стають волосся, мило, залишки косметичних засобів і зубної пасти.

Реклама

Згодом усе це утворює щільний шар, який уповільнює відтік води.

Чому не завжди варто використовувати агресивну хімію

Сильнодійні засоби для прочищення труб дійсно можуть швидко впоратися із засміченням, однак вони мають і недоліки.

Регулярне використання агресивної хімії здатне пошкоджувати пластикові ущільнювачі, металеві елементи та негативно впливати на стан старих труб.

Крім того, такі засоби потребують дуже обережного використання через високу концентрацію лугів або кислот.

Реклама

Простий спосіб із засобом для миття посуду

Якщо причиною засмічення став жир, допоможе звичайний рідкий засіб для миття посуду. Спочатку влийте у злив приблизно 100-150 мл засобу. Після цього зачекайте 10-15 хвилин, щоб він почав розчиняти жирові відкладення.

Далі повільно вилийте у трубу 2-3 літри дуже гарячої, але не киплячої води. Якщо труби металеві, можна використати майже окріп. Для пластикових краще обмежитися гарячою водою температурою приблизно 70-80 °C.

У багатьох випадках цього достатньо, щоб вода знову почала швидко стікати.

Після гарячої води можна скористатися вантузом. Кілька інтенсивних натискань створюють перепад тиску, який допомагає проштовхнути залишки засмічення далі по трубі.

Реклама

Поєднання гарячої води, мийного засобу та вантуза нерідко виявляється значно ефективнішим за використання лише одного способу.

Як уникнути повторних засмічень

Найкращий спосіб боротьби із засміченнями — профілактика. Раз на два-три тижні корисно промивати кухонний злив гарячою водою з невеликою кількістю засобу для миття посуду.

Також бажано не зливати у раковину залишки олії, жир після смаження, кавову гущу та великі шматочки їжі. У ванній варто встановити спеціальну сіточку, яка затримуватиме волосся.

Коли без сантехніка вже не обійтися

Якщо вода зовсім не проходить, злив повністю заблокований або неприємний запах не зникає навіть після очищення, проблема може бути значно глибшою.

Реклама

У такому разі причиною нерідко стає серйозний затор у каналізаційній трубі, який потребує спеціального обладнання.

Самостійні спроби можуть лише погіршити ситуацію.

Новини партнерів