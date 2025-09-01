Не спалювали: що наші дідусі робили з бадиллям, яке залишилося після томатів або картоплі

Як використовувати бадилля з томатів чи картоплі / © unsplash.com

Картопляне й томатне бадилля — безцінний ресурс для городника. Його можна закласти в ґрунт, аби наситити землю поживними речовинами, спалити та використати золу як ефективне природне добриво, додати в компост для утворення органічної підживи. Крім того, зелені рештки часто застосовують для облаштування захисних траншей навколо молодих саджанців або залишають на грядках, де вони поступово перегнивають, утеплюючи й збагачуючи землю протягом зими.

Як ефективно використовувати бадилля картоплі та томатів

Компостування:

Складіть бадилля у компостну купу чи яму, пересипаючи землею та додаючи трохи сечовини для прискорення перегнивання. Уже за рік ви отримаєте багате на азот органічне добриво. Для додаткового знезараження можна обробити компост слабким розчином мідного купоросу.

Спалювання та зола:

Спалене бадилля перетворюється на цінну золу, яка стане чудовим добривом. Її можна вносити під час перекопування ґрунту або розчиняти у воді для поливу (100 г на 10 л).

Закопування в ґрунт:

Подрібнене бадилля можна безпосередньо закопати в грядки для підживлення розсади наступного сезону. Також його використовують для “органічних траншей” — канав глибиною 20–30 см навколо дерев, заповнених рослинними рештками.

Залишення на грядках:

Якщо бадилля здорове, його можна просто залишити на грядках. До весни воно перегниє та збагатить ґрунт. Крім того, бадилля добре вкладається в приствольні круги плодових дерев і кущів, утеплюючи коріння на зимовий період.