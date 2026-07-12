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Не спорт і не дієта: лише одна звичка зміцнить здоров’я та подовжить життя до ста років
Яка щоденна звичка, на думку експертів, може позитивно вплинути на тривалість життя, здоров’я серця, мозку та нервової системи. Простий спосіб почуватися краще без виснажливих дієт.
Багато людей вважають, що секрет довголіття полягає лише у суворих дієтах або щоденних тренуваннях. Насправді фахівці дедалі частіше наголошують: існує ще одна звичка, яка має величезний вплив на фізичне й психологічне здоров’я. Йдеться про повноцінний і регулярний сон. Саме якісний нічний відпочинок допомагає організму відновлюватися, підтримує роботу мозку, зміцнює імунітет і навіть знижує ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.
Чому сон дуже важливий для довголіття
Під час сну організм не просто відпочиває. У цей період активізуються процеси відновлення тканин, нормалізується гормональний баланс, стабілізується робота серцево-судинної системи та зміцнюється імунний захист.
Лікарі зазначають, що люди, які регулярно сплять достатню кількість годин, зазвичай рідше стикаються з проблемами тиску, порушеннями обміну речовин і постійною втомою.
Як сон впливає на тривалість життя
Наукові дослідження свідчать, що постійне недосипання негативно впливає майже на всі системи організму. Воно може підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, ожиріння та навіть погіршувати когнітивні функції.
Натомість регулярний повноцінний сон допомагає організму ефективніше боротися зі стресом, підтримує нормальну роботу внутрішніх органів і сприяє здоровому старінню.
Сон покращує роботу мозку
Саме вночі мозок обробляє отриману за день інформацію, зміцнює пам’ять і формує нові нейронні зв’язки. Якщо людина постійно недосипає, їй стає важче концентруватися, приймати рішення та запам’ятовувати нову інформацію.
Повноцінний відпочинок також позитивно впливає на настрій і допомагає зменшити ризик розвитку тривожних розладів та депресії.
Імунітет також залежить від сну
Під час нічного відпочинку організм виробляє речовини, які допомагають боротися з вірусами, бактеріями та запальними процесами. Саме тому люди, які регулярно недосипають, частіше хворіють на застуди та довше одужують після інфекцій.
Достатня тривалість сну допомагає імунній системі працювати ефективніше навіть у періоди підвищених навантажень.
Скільки потрібно спати
Більшості дорослих людей фахівці рекомендують спати від семи до дев’яти годин на добу. Однак важлива не лише тривалість, а й регулярність. Найкраще лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час навіть у вихідні.
Перед сном бажано відмовитися від використання смартфона, комп’ютера чи телевізора, а також уникати важкої їжі та надлишку кофеїну у вечірній час.