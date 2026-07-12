Не спорт і не дієта: лише одна звичка зміцнить здоров’я та подовжить життя до ста років

Як подовжити життя / © pexels.com

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Багато людей вважають, що секрет довголіття полягає лише у суворих дієтах або щоденних тренуваннях. Насправді фахівці дедалі частіше наголошують: існує ще одна звичка, яка має величезний вплив на фізичне й психологічне здоров’я. Йдеться про повноцінний і регулярний сон. Саме якісний нічний відпочинок допомагає організму відновлюватися, підтримує роботу мозку, зміцнює імунітет і навіть знижує ризик розвитку багатьох хронічних захворювань.

Чому сон дуже важливий для довголіття

Під час сну організм не просто відпочиває. У цей період активізуються процеси відновлення тканин, нормалізується гормональний баланс, стабілізується робота серцево-судинної системи та зміцнюється імунний захист.

Лікарі зазначають, що люди, які регулярно сплять достатню кількість годин, зазвичай рідше стикаються з проблемами тиску, порушеннями обміну речовин і постійною втомою.

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Як сон впливає на тривалість життя

Наукові дослідження свідчать, що постійне недосипання негативно впливає майже на всі системи організму. Воно може підвищувати ризик розвитку серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу, ожиріння та навіть погіршувати когнітивні функції.

Натомість регулярний повноцінний сон допомагає організму ефективніше боротися зі стресом, підтримує нормальну роботу внутрішніх органів і сприяє здоровому старінню.

Сон покращує роботу мозку

Саме вночі мозок обробляє отриману за день інформацію, зміцнює пам’ять і формує нові нейронні зв’язки. Якщо людина постійно недосипає, їй стає важче концентруватися, приймати рішення та запам’ятовувати нову інформацію.

Повноцінний відпочинок також позитивно впливає на настрій і допомагає зменшити ризик розвитку тривожних розладів та депресії.

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Імунітет також залежить від сну

Під час нічного відпочинку організм виробляє речовини, які допомагають боротися з вірусами, бактеріями та запальними процесами. Саме тому люди, які регулярно недосипають, частіше хворіють на застуди та довше одужують після інфекцій.

Достатня тривалість сну допомагає імунній системі працювати ефективніше навіть у періоди підвищених навантажень.

Скільки потрібно спати

Більшості дорослих людей фахівці рекомендують спати від семи до дев’яти годин на добу. Однак важлива не лише тривалість, а й регулярність. Найкраще лягати спати та прокидатися приблизно в один і той самий час навіть у вихідні.

Перед сном бажано відмовитися від використання смартфона, комп’ютера чи телевізора, а також уникати важкої їжі та надлишку кофеїну у вечірній час.

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