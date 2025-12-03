ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Не ставте новорічну ялинку тут: три місця в оселі, що загрожують вашій безпеці

Щоб святкування не обернулося бідами, важливо правильно обрати місце для головного символу зимових свят — новорічної ялинки.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Де небезпечно ставити новорічну ялинку

Де небезпечно ставити новорічну ялинку / © pexels.com

Жива ялинка може загорітися за лічені секунди, а штучна — від перегрівання гірлянд або поблизу нагрівальних приладів. Тому заздалегідь продумайте, де категорично не можна ставити ялинку.

Проходи та місця з активним рухом

Багато хто вважає, що ідеальне місце для ялинки — передпокій або кухня, щоб її побачили всі гості. Але це одне з найнебезпечніших розташувань.

У проходах підвищений ризик, що дерево зачеплять, перекинуть або заллють водою. Особливо це актуально, якщо в домі є діти або активні домашні тварини.

Ідеальне місце для ялинки — у стороні від людського потоку, наприклад, у дальньому кутку вітальні.

Поруч з джерелами тепла

В жодному разі не ставте ялинку біля батарей, камінів, обігрівачів або гарячих труб.

Жива ялинка швидко пересихає на теплі та стає пожежонебезпечною.

Штучна ялинка може втратити форму, потьмяніти, а пластик при нагріванні виділяє неприємний запах.

Щоб ялинка простояла до свят і не створювала загрози, розташовуйте її подалі від будь-яких джерел тепла.

У вологих приміщеннях

Зайва волога — не найкращий сусід для новорічної ялинки.

В таких умовах на гілках може з’явитися пліснява — як на живих, так і на штучних деревах. Спочатку це може бути непомітно, але шкідливі спори доведеться регулярно вдихати.

Приміщення з ялинкою бажано провітрювати, але обережно: різкі перепади температур шкодять і дереву, і прикрасам.

Маленький лайфгак

Ще одна поширена помилка, яку допускають майже всі: одразу після діставання коробки з прикрасами ми починаємо наряджати ялинку. Але на скляних кулях, мішурі та фігурках накопичується пил і бактерії, що лежали на антресолях цілий рік.

Перед тим як прикрашати ялинку, хоча б протріть іграшки — це займе кілька хвилин, а повітря в будинку стане чистішим і безпечнішим.

