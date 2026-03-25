Не ставте склянки догори дном після миття — ця звичка руйнує ваше здоров’я: пояснюємо чому
Багато хто робить це щодня: ставить склянки догори дном після миття. Здавалося б, логічно — пилу не буде. Насправді ця звичка може обернутися проти вас.
Коли мокру склянку ставлять отвором вниз, всередині накопичується волога. Повітря не циркулює, вода не випаровується, а всередині створюється маленький «парник» — ідеальне середовище для бактерій та грибків.
Особливо це небезпечно на теплих, вологих кухнях: мікроби розмножуються у рази швидше.
Мікроорганізми осідають на краях склянки — там, де ви ставите губи. Це може спричиняти неприємний запах, погіршувати гігієну і навіть впливати на травлення. Дослідження доводять: волога, закрите середовище значно підвищує ризик бактеріального забруднення.
Край склянки — найтонше місце. Перевертаючи посуд, ви ставите всю вагу саме на нього. Результат: мікротріщини, сколи і швидше зношення скла.
Щоб уникнути проблем:
Ставте склянки так, щоб навколо був доступ повітря. Ідеально — сушарки з решіткою або сітчастою основою.
Ставте не щільно одну до одної.
Регулярно мийте і дезінфікуйте піддон сушарки.
Якщо у вас підвісні тримачі (як у барах), перевертати можна — склянки добре вентилюються і швидко висихають.
А перед тим, як скласти посуд у шафу, протирайте внутрішню частину бавовняною тканиною — гарантія, що склянки абсолютно сухі.