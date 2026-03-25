Чому склянки не варто перевертати після миття

Реклама

Коли мокру склянку ставлять отвором вниз, всередині накопичується волога. Повітря не циркулює, вода не випаровується, а всередині створюється маленький «парник» — ідеальне середовище для бактерій та грибків.

Особливо це небезпечно на теплих, вологих кухнях: мікроби розмножуються у рази швидше.

Мікроорганізми осідають на краях склянки — там, де ви ставите губи. Це може спричиняти неприємний запах, погіршувати гігієну і навіть впливати на травлення. Дослідження доводять: волога, закрите середовище значно підвищує ризик бактеріального забруднення.

Реклама

Край склянки — найтонше місце. Перевертаючи посуд, ви ставите всю вагу саме на нього. Результат: мікротріщини, сколи і швидше зношення скла.

Щоб уникнути проблем:

Ставте склянки так, щоб навколо був доступ повітря. Ідеально — сушарки з решіткою або сітчастою основою. Ставте не щільно одну до одної. Регулярно мийте і дезінфікуйте піддон сушарки.

Якщо у вас підвісні тримачі (як у барах), перевертати можна — склянки добре вентилюються і швидко висихають.

А перед тим, як скласти посуд у шафу, протирайте внутрішню частину бавовняною тканиною — гарантія, що склянки абсолютно сухі.