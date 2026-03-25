Не ставте склянки догори дном після миття — ця звичка руйнує ваше здоров’я: пояснюємо чому

Багато хто робить це щодня: ставить склянки догори дном після миття. Здавалося б, логічно — пилу не буде. Насправді ця звичка може обернутися проти вас.

Чому склянки не варто перевертати після миття

Коли мокру склянку ставлять отвором вниз, всередині накопичується волога. Повітря не циркулює, вода не випаровується, а всередині створюється маленький «парник» — ідеальне середовище для бактерій та грибків.

Особливо це небезпечно на теплих, вологих кухнях: мікроби розмножуються у рази швидше.

Мікроорганізми осідають на краях склянки — там, де ви ставите губи. Це може спричиняти неприємний запах, погіршувати гігієну і навіть впливати на травлення. Дослідження доводять: волога, закрите середовище значно підвищує ризик бактеріального забруднення.

Край склянки — найтонше місце. Перевертаючи посуд, ви ставите всю вагу саме на нього. Результат: мікротріщини, сколи і швидше зношення скла.

Щоб уникнути проблем:

  1. Ставте склянки так, щоб навколо був доступ повітря. Ідеально — сушарки з решіткою або сітчастою основою.

  2. Ставте не щільно одну до одної.

  3. Регулярно мийте і дезінфікуйте піддон сушарки.

Якщо у вас підвісні тримачі (як у барах), перевертати можна — склянки добре вентилюються і швидко висихають.

А перед тим, як скласти посуд у шафу, протирайте внутрішню частину бавовняною тканиною — гарантія, що склянки абсолютно сухі.

