Не ставте цю побутову техніку поряд із газовими приладами: може бути біда

Правильне розміщення побутової техніки в кухні — це не лише питання ергономіки, а й безпеки життя

Деякі електроприлади можуть створювати небезпечну ситуацію, якщо їх неправильно розмістити поряд із газовими плитами, колонками чи котлами.

Ризик, кажуть експерти, полягає не в самих пристроях, а у зміні потоків повітря, яка може вплинути на роботу газового обладнання. Такі зміни здатні спричинити нестабільне полум’я, порушення тяги та навіть утворення чадного газу.

Для правильного функціонування газового обладнання потрібне постійне надходження кисню та ефективна вентиляція. Якщо рух повітря змінюється або вентиляція порушується, нормальний процес горіння стає неможливим. У таких умовах зростає ризик утворення чадного газу, невидимого й небезпечного для життя людини.

Небезпека кондиціонерів та спліт-систем

Кондиціонери та спліт-системи можуть стати джерелом ризику. Вони кардинально впливають на потоки повітря у квартирі, що здатне створити зворотну тягу. Через це продукти згоряння газу можуть не виводитися через вентиляцію чи димохід, а повернутися до примыщення.

Тому кондиціонери або системи охолодження варто розміщувати на безпечній відстані від газових приладів.

Вентилятори та очищувачі повітря

Потужні вентилятори й очищувачі повітря також здатні впливати на роботу газового обладнання. Зміна балансу кисню у кімнаті через їхню активну роботу може зробити полум’я нестабільним. Це часто призводить до неповного згоряння газу, під час якого утворюється чадний газ.

Експерти радять уникати розташування такої техніки біля плит, колонок або котлів із газовим живленням.

Сучасні герметичні вікна

Ще одним фактором ризику є металопластикові вікна, які часто повністю блокують природну циркуляцію повітря у приміщенні. Через це газові прилади можуть працювати некоректно та створювати загрозу для здоров’я мешканців. Регулярне провітрювання та встановлення вентиляційних клапанів допоможуть підтримувати безпечний мікроклімат у квартирі.

Поради для зниження ризику небезпечних ситуацій

Підтримання правильної вентиляції та постійного потоку свіжого повітря — основа ефективної роботи газового обладнання. Навіть узимку важливо періодично провітрювати приміщення.

Встановлення датчика чадного газу стане додатковою мірою захисту: цей пристрій миттєво сигналізує про небезпечну концентрацію шкідливих речовин.

Ні в якому разі не можна перекривати доступ повітря до газових приладів або закривати вентиляційні решітки.

