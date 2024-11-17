Не сумчани і не полтавчани: як правильно називати українською жителів обласних центрів

Напевно, кожному, хто хоче говорити українською правильно, буде цікаво, як правильно називати жителів обласних центрів України.
Українська мова під впливом російської зазнала багато трансформацій. Це також стосується слів із суфіксом "-чани", якими називають жителів міст, що є обласними центрами. Наприклад, жителів міста Суми необхідно називати сум’янами та сумцями, а не сумчанами. А все тому, що в українській мові треба використовувати суфікс "-ець" у відповідних назвах – полтавець, маріуполець. Лексеми із часткою "-чани" використовуються лише для міст із суфіксом у назві: вінничани (Вінниця). Розповідаємо, посилаючись на матеріал NV, як українською називати жителів обласних центрів.
Як правильно називати жителів обласних центрів України
Редакторка Ольга Васильєва у своїй публікації навела приклади міст та правильних варіантів лексем на позначення їх жителів.
- Чернігів — чернігівці;
- Полтава — полтавці;
- Луганськ — луганці;
- Запоріжжя — запоріжці;
- Дніпро — дніпровці;
- Херсон — херсонці;
- Миколаїв — миколаївці;
- Черкаси — черкасці;
- Ужгород — ужгородці;
- Житомир — житомирці;
- Івано-Франківськ — іванофранківці;
- Тернопіль — тернопільці;
- Сімферополь — сімферопольці;
- Рівне — рівненці;
- Суми — сумці;
- Харків — харківці;
- Київ — кияни;
- Львів — львівʼяни;
- Чернівці — чернівчани;
- Луцьк — лучани;
- Кропивницький — кропивничани;
- Хмельницький — хмельничани;
- Вінниця — вінничани;
- Донецьк — донеччани;
- Одеса — одесити/одесці.
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