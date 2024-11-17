Не сумчани і не полтавчани: як правильно називати українською жителів обласних центрів

Українська мова під впливом російської зазнала багато трансформацій. Це також стосується слів із суфіксом "-чани", якими називають жителів міст, що є обласними центрами. Наприклад, жителів міста Суми необхідно називати сум’янами та сумцями, а не сумчанами. А все тому, що в українській мові треба використовувати суфікс "-ець" у відповідних назвах – полтавець, маріуполець. Лексеми із часткою "-чани" використовуються лише для міст із суфіксом у назві: вінничани (Вінниця). Розповідаємо, посилаючись на матеріал NV, як українською називати жителів обласних центрів.

Як правильно називати жителів обласних центрів України

Редакторка Ольга Васильєва у своїй публікації навела приклади міст та правильних варіантів лексем на позначення їх жителів.

Чернігів — чернігівці;

Полтава — полтавці;

Луганськ — луганці;

Запоріжжя — запоріжці;

Дніпро — дніпровці;

Херсон — херсонці;

Миколаїв — миколаївці;

Черкаси — черкасці;

Ужгород — ужгородці;

Житомир — житомирці;

Івано-Франківськ — іванофранківці;

Тернопіль — тернопільці;

Сімферополь — сімферопольці;

Рівне — рівненці;

Суми — сумці;

Харків — харківці;

Київ — кияни;

Львів — львівʼяни;

Чернівці — чернівчани;

Луцьк — лучани;

Кропивницький — кропивничани;

Хмельницький — хмельничани;

Вінниця — вінничани;

Донецьк — донеччани;

Одеса — одесити/одесці.

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