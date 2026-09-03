Не суп, а вбивця нирок, серця та печінки: яка перша страва не підходить для регулярного вживання

Який суп не можна їсти часто / © pixabay.com

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Супи традиційно вважаються корисною частиною домашнього меню. Проте не кожна перша страва однаково добре підходить для щоденного харчування. Особливо обережними варто бути з дуже жирними та солоними супами, до яких додають копченості, ковбаси, багато м’яса й жирну засмажку. Одним із найбільш невдалих варіантів для регулярного вживання можна назвати солянку з великою кількістю копченого м’яса, ковбасних виробів і солоних компонентів. Вона може бути смачною та поживною, але її не варто робити основою щоденного раціону.

Чому солянку не варто часто їсти

Головна проблема такої страви — не сам суп, а кількість солі та перероблених продуктів, які до нього додають. Копченості, ковбаси, солоні огірки, маслини та інші компоненти можуть суттєво збільшувати загальну кількість натрію в порції.

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Надлишок солі особливо небажаний для людей із захворюваннями нирок або підвищеним артеріальним тиском. Лікарі зазначають, що надмірне споживання солі пов’язане з підвищенням ризику серцево-судинних захворювань, а обмеження солі має значення і для людей із патологіями нирок.

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Ще один недолік — значна кількість тваринного жиру. Якщо солянку готують із жирного м’яса, ковбаси та великої кількості сметани, калорійність страви помітно зростає, що негативно впливає на роботу печінки. Медики рекомендують обмежувати насичені жири та частіше вибирати менш жирні джерела білка.

Чим замінити важкий суп

Це зовсім не означає, що від перших страв потрібно відмовлятися. Навпаки, домашній суп або борщ із великою кількістю овочів може бути частиною збалансованого раціону. Супи допомагають зберегти поживні речовини продуктів, які переходять у відвар під час приготування.

Для повсякденного меню краще готувати овочеві супи, легкий борщ, супи з крупами, бобовими, нежирною птицею чи рибою. Ковбасу й копченості бажано використовувати якомога рідше, а кількість солі контролювати під час приготування.

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