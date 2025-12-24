Не така вже й екологічна: яка різдвяна ялинка шкодить планеті більше

Новорічна ялинка / © iStock

Обираючи різдвяну ялинку, дедалі більше людей замислюються не лише над ціною чи виглядом, а й над тим, що буде меншим тягарем для довкілля — жива сосна чи штучне дерево з пластику. Однозначної відповіді немає, але наука схиляється до одного з варіантів.

Про це повідомило видання Iflscience.

Натуральні різдвяні ялинки, попри їх вирубування, мають екологічні плюси. Деревам потрібно понад десять років, щоб вирости до стандартної висоти близько 1,8 метра. За цей час вони поглинають вуглекислий газ, слугують прихистком для тварин і формують ґрунт. До того ж у США, за даними галузевих організацій, після збирання однієї ялинки навесні висаджують від одного до трьох нових саджанців. У Nature Conservancy зазначають: сталий догляд за лісами дозволяє одночасно зберігати екосистеми та отримувати відновлювані ресурси.

Втім, і тут є нюанси. Плантації різдвяних ялинок часто критикують за інтенсивне використання пестицидів і витіснення природних екосистем. Екологи радять купувати дерево з місцевих господарств, щоб зменшити викиди від транспортування, а після свят правильно його утилізувати. Якщо ялинка потрапляє на сміттєзвалище, під час розкладання вона виділяє метан — потужний парниковий газ. Найменш шкідливим варіантом вважають подрібнення на тріску або мульчу.

Штучні ялинки мають іншу логіку захисту — їх використовують багато років поспіль. Але екологічний мінус тут суттєвий: більшість таких дерев виготовляють із полівінілхлориду (ПВХ), одного з найбільш проблемних видів пластику. Він важко піддається переробці, може утворювати токсичні сполуки та десятиліттями залишатися на звалищах. За оцінками, вуглецевий слід однієї пластикової ялинки сягає близько 40 кілограмів парникових газів — це в рази більше, ніж у живого дерева. Ситуацію ускладнює й логістика: до 80% штучних ялинок виробляють у Китаї, а їх транспортування додає нові викиди.

Фахівці сходяться на думці: якщо штучна ялинка вже є вдома, найкраще рішення — користуватися нею якомога довше. Але якщо вибір робиться з нуля, то справжня ялинка зазвичай має менший екологічний слід — за умови відповідального походження та правильної утилізації після свят.

