Не тільки їжа та тепло: шість неочевидних речей у вашому домі, що приваблюють гризунів

Миші / © Getty Images

З наближенням осені гризуни шукають тепле місце, щоб пережити зиму. Щоб захистити свій будинок від небажаних гостей, варто заздалегідь прибрати все, що їх приваблює.

Про це пише The Mirorr.

Генеральний директор компанії HOLD Self Storage, що спеціалізується на зберіганні речей, Фредерік де Рікман де Бец, зазначає, що люди не усвідомлюють, як їхні предмети повсякденного вжитку можуть стати магнітами для шкідників.

За його словами, миші та щури шукають три речі:

їжу;

укриття;

матеріали для гніздування.

Експерт наголошує, що корм для домашніх тварин є найпривабливішою принадою для гризунів. Він пояснює це тим, що люди часто зберігають великі мішки в гаражах, а миші з легкістю прогризають поліетиленову упаковку.

Миша / © Getty Images

Також Фредерік назвав ще п’ять речей, що є у вашому будинку згодом можуть магнітом для непроханих гостей.

Картонні коробки

Викинуті картонні коробки стають чудовим матеріалом для гніздування мишей та щурів. Окрім того, вони приваблюють комах, таких як таргани. Експерт радить після розпаковок будь-яких посилок чи речей, обов’язково покласти коробки у спеціальний контейнер, із товстими стінками, які не зможуть прогризти миші чи щури.

Сезонні прикраси

Експерт попереджає, що миші, міль та килимові жуки також можуть зіпсувати різдвяні прикраси та інші тканинні речі, які зберігаються у сховищах. Він радить тримати їх у герметичних пластикових контейнерах, додаючи кульки з кедра як природний засіб від шкідників.

Старі газети та журнали

У старих газетах та журналах можуть гніздитися не лише гризуни, але й комахи, зокрема лусочниці та книжкові воші. Оскільки папір вбирає запахи та вологу, він стає привабливим для шкідників.

Фредерік радить зберігати старі папери в герметичних пластикових контейнерах або ж перенести на цифрові носії важливі документи, а решту — здати на перероблювання.

Переповнені комори

Як пояснює експерт, кухонні комори є «золотою жилою» для різноманітних шкідників. За його словами, навіть малесенька дірка в коробці з-під пластівців може прогодувати мишачу сім’ю тижнями. Зокрема такі смаколики можуть привабити мурах, довгоносиків та міль.

Власникам комор варто переконатися, що всі залишки продуктів, такі як коробки з пластівцями, макарони та снеки, перекладені у скляні або товсті пластикові контейнери з герметичними кришками.

Приладдя для рукоділля та тканини

Люди часто не зауважують, що матеріали для рукоділля можуть стати притулком для шкідників.

Експерт радить зберігати їх в прозорих, герметичних контейнерах.

