Не треба ні поливати, ні підживлювати: ці квіти пишно цвістимуть до самих морозів без догляду

Багато хто мріє про клумбу, яка буяє пишним квітом, але не потребує щоденного догляду. І це цілком реально. Існують рослини, які витримують спеку, нестачу вологи та добре ростуть на бідному ґрунті, і все одно квітнуть навіть до перших заморозків. Головне, правильно вибрати види, які адаптовані до таких несприятливих умов.

Лаванда. Це одна з найвитриваліших рослин. Вона добре переносить посуху, не потребує частого поливу і практично не вимагає підживлення. Проте квітне дуже довго — аж до осені, наповнюючи сад ароматом і приваблюючи бджіл.

Ехінацея. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати час на догляд. Вона легко переносить спеку, бідний ґрунт і майже не потребує уваги. Квітне рясно з літа до осені, додаючи яскравих акцентів у саду.

Очиток — справжній чемпіон з виживання. Йому достатньо мінімальної кількості вологи, а деякі види взагалі ростуть на кам’янистому ґрунті. Цвіте ближче до осені, коли інші рослини вже втрачають свою декоративність.

Вербена. Невибаглива і дуже витривала квітка, яка легко переносить спеку й нестачу води. Вона здатна цвісти безперервно до самих заморозків, зберігаючи яскравість клумби.

Чорнобривці. Один із найпростіших варіантів для початківців. Вони швидко ростуть, майже не хворіють і цвітуть від початку літа до осені. Добре переносять палюче сонце і не потребують складного догляду.