ТСН у соціальних мережах

Не треба ні поливати, ні підживлювати: ці квіти пишно цвістимуть до самих морозів без догляду

Секрет цих рослин у природній витривалості. Більшість із них мають потужну кореневу систему, яка дістає вологу з глибини, а також здатність накопичувати воду в листі. Саме тому вони легко переживають посуху і не потребують постійного догляду.

Віра Хмельницька
Які квіти довго цвітуть без догляду

Які квіти довго цвітуть без догляду

Багато хто мріє про клумбу, яка буяє пишним квітом, але не потребує щоденного догляду. І це цілком реально. Існують рослини, які витримують спеку, нестачу вологи та добре ростуть на бідному ґрунті, і все одно квітнуть навіть до перших заморозків. Головне, правильно вибрати види, які адаптовані до таких несприятливих умов.

Які квіти ростуть майже без догляду і цвітуть до глибокої осені

  1. Лаванда. Це одна з найвитриваліших рослин. Вона добре переносить посуху, не потребує частого поливу і практично не вимагає підживлення. Проте квітне дуже довго — аж до осені, наповнюючи сад ароматом і приваблюючи бджіл.

  2. Ехінацея. Ідеальний варіант для тих, хто не хоче витрачати час на догляд. Вона легко переносить спеку, бідний ґрунт і майже не потребує уваги. Квітне рясно з літа до осені, додаючи яскравих акцентів у саду.

  3. Очиток — справжній чемпіон з виживання. Йому достатньо мінімальної кількості вологи, а деякі види взагалі ростуть на кам’янистому ґрунті. Цвіте ближче до осені, коли інші рослини вже втрачають свою декоративність.

  4. Вербена. Невибаглива і дуже витривала квітка, яка легко переносить спеку й нестачу води. Вона здатна цвісти безперервно до самих заморозків, зберігаючи яскравість клумби.

  5. Чорнобривці. Один із найпростіших варіантів для початківців. Вони швидко ростуть, майже не хворіють і цвітуть від початку літа до осені. Добре переносять палюче сонце і не потребують складного догляду.

  6. Айстри та хризантеми. Це вже справжні королеви осені. Вони починають активно цвісти тоді, коли більшість рослин уже відцвітає, і можуть триматися до перших сильних морозів, не вимагаючи складного догляду.

