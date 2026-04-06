Не тріскається і не липне - як приготувати глазур без яєць для паски

Глазур. / © Credits

Реклама

Ідеальна глазур для паски можлива — навіть без яєчних білків. Вона готується за кілька хвилин із простих інгредієнтів. Ця глазур легко наноситься на паску, не липне до рук і не тріскається.

Рецептом глазурі, яка не буде липнути і тріскатися поділилася кулінарка valya__saenko.

Інгредієнти:

Реклама

110 г сирого згущеного молока

60 г сухого молока

0,5 ч л соку лимона

Приготування

Змішайте сухе молоко і згущене молоко та сік лимону. Активно вимішаємо масу протягом 1-2 хвилин. Глазур відразу наносьте на пасочки. Маса має бути не дуже густою — як сметана. Крім того, можуть залишатися невеликі грудочки. Це нормально. Грудочки розійдуться на пасці.

