Не тріскається і не липне - як приготувати глазур без яєць для паски
Глазур, приготована за цим рецептом, не липне до рук і не тріскається після висихання.
Ідеальна глазур для паски можлива — навіть без яєчних білків. Вона готується за кілька хвилин із простих інгредієнтів. Ця глазур легко наноситься на паску, не липне до рук і не тріскається.
Рецептом глазурі, яка не буде липнути і тріскатися поділилася кулінарка valya__saenko.
Інгредієнти:
110 г сирого згущеного молока
60 г сухого молока
0,5 ч л соку лимона
Приготування
Змішайте сухе молоко і згущене молоко та сік лимону.
Активно вимішаємо масу протягом 1-2 хвилин. Глазур відразу наносьте на пасочки.
Маса має бути не дуже густою — як сметана. Крім того, можуть залишатися невеликі грудочки. Це нормально. Грудочки розійдуться на пасці.
Нагадаємо, раніше ми писали про класичні та сучасні способи декорування пасок.