136
1 хв

Не тріскається і не липне - як приготувати глазур без яєць для паски

Глазур, приготована за цим рецептом, не липне до рук і не тріскається після висихання.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Глазур. / © Credits

Ідеальна глазур для паски можлива — навіть без яєчних білків. Вона готується за кілька хвилин із простих інгредієнтів. Ця глазур легко наноситься на паску, не липне до рук і не тріскається.

Рецептом глазурі, яка не буде липнути і тріскатися поділилася кулінарка valya__saenko.

Інгредієнти:

  • 110 г сирого згущеного молока

  • 60 г сухого молока

  • 0,5 ч л соку лимона

Приготування

  1. Змішайте сухе молоко і згущене молоко та сік лимону.

  2. Активно вимішаємо масу протягом 1-2 хвилин. Глазур відразу наносьте на пасочки.

  3. Маса має бути не дуже густою — як сметана. Крім того, можуть залишатися невеликі грудочки. Це нормально. Грудочки розійдуться на пасці.

Нагадаємо, раніше ми писали про класичні та сучасні способи декорування пасок.

