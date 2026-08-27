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Не тримайте сіль у цих трьох місцях, бо можна накликати в дім біду: народні прикмети
Народні прикмети не мають наукового підтвердження, та вони є частиною культурної спадщини й допомагають зрозуміти, яке символічне значення наші предки надавали кухонній солі.
Сіль завжди займала особливе місце в українській побутовій культурі. Її використовували не тільки під час приготування їжі, а й у різних обрядах та домашніх традиціях. Наші предки наділяли звичайну кухонну сіль символічним значенням і вважали її своєрідним захисником оселі. Саме тому до того, де та як зберігати сіль, ставилися уважно. Вважалося, що деякі місця в будинку для неї категорично не підходять. Про це пише ресурс «Радіо Трек».
Біля вхідних дверей
Коридор, передпокій і простір безпосередньо біля порогу вважалися особливими зонами оселі. Через вхід людина потрапляє з вулиці в дім, тому наші предки пов’язували це місце з різними зовнішніми впливами.
Вірили, що сіль, залишена біля дверей, може «зібрати» негатив, який потрапляє в оселю разом із чужими людьми. За прикметами, це нібито могло стати причиною сварок, непорозумінь та неспокою між членами родини.
Поруч із плитою
Попри те, що сіль є незамінною спецією на кухні, тримати її безпосередньо біля плити за старими повір’ями не радили.
Вогонь наші предки сприймали як дуже сильну стихію. Існувало повір’я, що його вплив може «забрати» у солі захисну силу. Через це господарі нібито могли втратити спокій, а в родині частіше виникали напружені ситуації.
З практичного погляду сіль також краще не тримати надто близько до джерела тепла: через пару та вологу вона може швидше набирати воду й утворювати грудочки.
На сонячному підвіконні
Ще одним небажаним місцем для солі вважали підвіконня, особливо якщо на нього постійно потрапляють прямі сонячні промені.
У народних уявленнях сонце пов’язували з потужною енергією, яка могла змінити символічні властивості оберегів. Вважалося, що сіль, яка довго стоїть під сонцем, перестає виконувати свою захисну функцію.
Сучасна практична порада тут значно простіша: сіль краще зберігати в сухій герметичній ємності, подалі від вологи, пари та надмірного нагрівання.
Де краще тримати сіль
Найзручніше місце — суха кухонна шафа або інша закрита полиця, де немає різких перепадів температури та підвищеної вологості. Посудина має щільно закриватися, щоб продукт не вбирав воду та сторонні запахи.