Які речі не можна тримати в домі: принесуть нещастя / © unsplash.com

За вченням феншуй, навіть звичні предмети можуть накопичувати негативну енергію і блокувати наше особисте щастя та професійні досягнення. Давайте розберемося, що варто викинути з дому, щоб жити легше та вільніше.

Засохлі квіти та сухоцвіти

Феншуй радить не тримати сухоцвіти вдома. Багато хто використовує їх як прикрасу через відсутність необхідності догляду, але енергетично вони діють протилежно живим рослинам. Живі квіти символізують ріст і розвиток родини, а сухоцвіти несуть застиглу енергію, що гальмує життя. Їх присутність може впливати на любовні стосунки, викликати постійну втому та проблеми на роботі. Викиньте сухоцвіти та замініть їх на горшкові рослини — живе символізує ріст і життєву силу.

Зламані побутові прилади

Електроніка — телевізор, праска, фен, холодильник — у феншуй символізує силу і контроль. Якщо техніка не працює, це може проявлятися у вашому житті через проблеми зі здоров’ям, невдалі стосунки або конфлікти на роботі. Виправте несправні прилади або позбудьтеся їх зовсім.

Прострочені продукти та старі ліки

Їжа символізує здатність людини дарувати і приймати любов. Якщо холодильник забитий зіпсованими продуктами, це може блокувати гармонію у стосунках. Регулярно перевіряйте холодильник і кухонні шафи, викидайте все непридатне. Прострочені ліки та косметика несуть негативну енергію, яка заважає фізичному і психічному відновленню.