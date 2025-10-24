Не тушкуйте капусту без цієї спеції: як зробити страву неймовірно смачною й ароматною

З чим тушкувати капусту, щоб вийшла смачною / © Freepik

Тушкована капуста — проста, поживна й улюблена страва багатьох українців. Проте іноді її смак виходить занадто прісним, а аромат — невиразним. Та є одна спеція, яку часто недооцінюють, а дарма, бо саме вона здатна перетворити звичайну капусту на справжній кулінарний шедевр, навіть без додавання м’яса чи копчених ковбасок.

Яку спецію треба додати під час тушкування капусти, щоб страва вийшла смачною навіть без м’яса

Це мелений коріандр. Саме він додає тушкованій капусті глибокого смаку, легкої солодкості та приємного пряного аромату. Кілька щіпок цієї спеції під час приготування — і страва набуває насиченості, яку зазвичай дають м’ясо та копченості.

Як правильно додавати коріандр у страву.

Достатньо ¼ чайної ложки на кілограм капусти.

Найкраще додавати спецію в середині процесу тушкування, коли овочі вже м’які, але ще не розварені.

Щоб аромат розкрився повніше, можна злегка прогріти коріандр на сухій сковороді перед використанням.

Тушкована капуста з коріандром чудово поєднується з картопляним пюре, гречкою чи просто хлібом. Вона виходить ароматною, ситною й легкою водночас.

Ще кілька трюків для ідеальної тушкованої капусти