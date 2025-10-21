Як правильно варити картоплю / © Фото з відкритих джерел

Більшість господинь варить картоплю просто у підсоленій воді, не підозрюючи, що саме так бульби втрачають частину свого смаку й аромату. А професійні кухарі знають, що варто додати одну спецію, і картопля набуде насиченого смаку та неймовірного аромату. І це не лавровий лист або чорний перець, а більш витончена пряність.

Що додати у воду під час варіння картоплі, щоб страва вийшла смачно та вишуканою

Секретна спеція — це копчена паприка, ка творить справжнісінькі дива. Вона надає страві тонкого аромату димку з ледь солодкуватою ноткою, апетитного кольору та насиченого смаку.

Як правильно варити картоплю з копченою паприкою.

Почистіть і наріжте картоплю середніми шматочками. Залийте холодною водою, посоліть. Додайте пів чайної ложки копченої паприки на літр води. За бажання — дрібку сушеного часнику та куркуми для золотавого кольору. Варіть до готовності на середньому вогні, без кришки.

Якщо хочете, щоб варена картопля була ще насиченішою, після зливання води залиште на 3 хвилини під кришкою, щоб спеції розкрилися повністю. А потім страву можна посипати сушеним кропом і пармезаном для вершкового смаку.