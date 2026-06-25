Що додати в картоплю під час варіння / © Фото з відкритих джерел

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Здавалося б, що може бути простішим за варену картоплю? Проте навіть така звична страва здатна здивувати новими смаками, якщо знати один маленький кулінарний секрет. Досвідчені кухарі радять не обмежуватися лише сіллю під час варіння, а додавати у воду ароматний лавровий лист чи іншу спецію зі списку. Саме одна із цих спецій здатна перетворити звичайну картоплю на справжній ресторанний гарнір.

Чому варто додавати лавровий лист

Під час варіння картопля активно вбирає аромати з води. Лавровий лист насичує бульби тонкими пряними нотками, які роблять смак більш глибоким і виразним. При цьому спеція не перебиває природний смак овочу, а лише підкреслює його.

Особливо добре лавровий лист поєднується з молодою картоплею, картопляним пюре та гарнірами до м’ясних і рибних страв.

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На 1-1,5 кг картоплі достатньо додати 2-3 лаврові листки у воду одразу після закипання. Також можна покласти кілька горошин чорного перцю та дрібку солі. Після готовності картоплі лавровий лист обов’язково потрібно прибрати, щоб аромат залишався легким і приємним. Якщо залишити спецію надовго, вона може надати страві зайвої гіркоти.

Що ще додати під час варіння для вишуканого смаку картоплі

Лавровий лист — не єдина спеція, яка здатна покращити смак картоплі. Кухарі також радять експериментувати з іншими ароматними добавками.

Розмарин. Одна невелика гілочка розмарину під час варіння надає картоплі ніжного середземноморського аромату. Такий гарнір чудово смакує з курятиною та запеченим м’ясом.

Часник. Два-три зубчики часнику, додані у воду, роблять картоплю більш ароматною та насиченою. Особливо вдалим цей варіант буде для пюре.

Кріп та петрушка. Кілька гілочок свіжої зелені під час варіння додають страві свіжості та легкого літнього аромату.

Кмин. Невелика дрібка кмину надає картоплі особливого пікантного смаку та допомагає зробити її більш ароматною.

Після того як вода буде злита, не поспішайте одразу подавати картоплю на стіл. Додайте невеликий шматочок вершкового масла, накрийте каструлю кришкою та кілька разів обережно струсіть. Гаряча картопля вкриється ніжною масляною плівкою та стане значно смачнішою.

Для ще більш вишуканого смаку можна посипати готову страву свіжим кропом, зеленою цибулею або дрібкою сушеного часнику.

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