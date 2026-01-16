Які сорти помідорів треба сіяти у лютому / © Unsplash

Реклама

Лютий для досвідчених городників — це не зима, а початок нового сезону. Саме в цей період закладається основа для майбутніх помідорів, які почнуть плодоносити раніше за всі інші та тішитимуть соковитими плодами до самої осені. Ранній посів дозволяє рослинам сформувати сильну кореневу систему, швидше адаптуватися в ґрунті й легше переносити перепади температури. Якщо правильно підібрати сорти та дотримуватися простих правил догляду, лютнева розсада стане вашим скарбом на городі.

Які сорти помідорів найкраще сіяти в лютому

Для лютневого посіву підходять ранньостиглі та середньоранні томати, які швидко розвиваються і мають тривалий період плодоношення. Особливо добре показують себе детермінантні та напівдетермінантні сорти, що не переростають і легко формуються.

Найкращими варіантами вважаються:

Реклама

«Балконне диво» — компактний сорт, який швидко вступає в плодоношення та підходить навіть для вирощування в контейнерах.

«Ранній 83» — класичний ранньостиглий томат із рясним плодоношенням і високою стійкістю до хвороб.

«Дебют F1» — гібрид із потужним ростом і стабільно високою врожайністю.

«Санька» — один із найпопулярніших ультраранніх сортів, невибагливий і витривалий.

«Полбіг F1» — відмінно підходить для раннього врожаю, формує плоди навіть за прохолодної погоди.

Ці сорти починають плодоносити швидко та здатні давати врожай хвилями аж до осінніх холодів.

Як правильно сіяти помідори в лютому

Для посіву варто підготувати легкий, поживний і повітропроникний ґрунт. Найкраще підходить суміш садової землі, торфу та перегною з невеликою кількістю піску. Ґрунт попередньо зволожують і злегка ущільнюють.

Насіння висівають на глибину близько одного сантиметра, накривають плівкою або прозорою кришкою та ставлять у тепле місце з температурою близько +22 градусів. Після появи сходів укриття знімають, а контейнери переносять у світле місце.

Головне правило лютневого посіву — максимум світла. Без додаткового підсвічування розсада може витягнутися й ослабнути.

Реклама

Як доглядати за розсадою, щоб вона була міцною

У лютому світлового дня ще недостатньо, тому розсаді потрібне додаткове освітлення 10-12 годин на добу. Це робить рослини компактними, сильними та здоровими.

Полив має бути помірним, лише після підсихання верхнього шару ґрунту. Надлишок вологи часто стає причиною грибкових захворювань і слабкого коріння.

Температуру варто підтримувати в межах +18…+20 градусів удень і близько +15…+16 уночі. Так розсада не витягуватиметься і рівномірно розвиватиметься.

Коли з’являться 2-3 справжні листочки, помідори пікірують у більші ємності. Це стимулює розвиток кореневої системи та робить рослини витривалішими.