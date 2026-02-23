Не можна садити калину біля свого дому, і ось чому: народні прикмети, які не варто ігнорувати

Калина споконвіку була символом України, жіночої сили, роду та пам’яті. Її садили в садах, біля криниць, на узліссях, вплітали у вінки та використовували в обрядових дійствах. Проте є одна давня прикмета, яку досі пам’ятають у багатьох регіонах: калину не рекомендують садити занадто близько до будинку. На перший погляд, це здається дивним, така гарна та корисна рослина, а поруч із домом вважається небажаною. Але українські народні прикмети мають свої пояснення.

Має занадто силну енергетику. У народі казали, що калина — це «дерево долі». Вона уособлює життєвий шлях, випробування та пам’ять роду. Через це рослину вважали надто сильною енергетично і такою, що притягує події — не завжди легкі. В народі побутувало повір’я: калина біля самого дому може збирати біди, сльози та сварки. Тому її намагалися садити трохи далі, на межі городу, біля дороги або за садом, щоб сила дерева не впливала на енергетику оселі.

Прикмета про жіночу долю. Одна з найвідоміших прикмет пов’язана з жінками. Вважалося, якщо калина росте під самим вікном, дівчина в родині може мати важку долю або пережити нерозділене кохання. Це пов’язано з тим, що червоні ягоди вважалися символом жіночих сліз. Тому молоді дівчата не садили калину біля своїх кімнат, боялися, що рослина притягне страждання.

Калина як захисник. У деяких регіонах України калині приписували роль охоронця. Вважалося, що вона бере на себе негатив, якого не має бути всередині дому. І саме тому її садили подалі, щоб захисна сила працювала зовні, а не притискала енергетику мешканців до землі. Люди вірили, що дерево, яке поглинає зовнішню негативну енергію, не повинно торкатися стін оселі, інакше родину переслідуватимуть біди.