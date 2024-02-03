Не варто викидати старі джинси: 7 корисних речей, які можна пошити з непотрібного одягу

Сумки, пледи, іграшки, подушки – і це ще не все, що можна пошити зі старих джинсів.
Якщо у вас вдома є старі джинси, які ви вже давно не носите, не поспішайте їх викидати. Адже їм можна подарувати нове життя. Джинсова тканина вкрай міцна та зносостійка, тому неодмінно стане в нагоді у господарстві. Розповідаємо, що можна зробити зі старих джинсів, аби вони вам служили ще багато років.
Що можна пошити зі старих джинсів
- Прихвати і фартух. Ці речі дуже легко пошити зі старого одягу. В інтернеті у вільному доступі купа відео на цю тему. Такі речі стануть незамінними помічниками і прикрасою інтер’єру на вашій кухні.
- Чохли для подушок. Джинсові чохли стануть практичною та стильною окрасою для ваших диванних подушок.
- Сумка-шопер. Таку сумку досить легко пошити, вона вийде вмісткою і вкрай зручною. Ви із задоволенням будете ходити з таким чудовим аксесуаром в магазин чи на ринок за продуктами.
- Рушник для посуду. Якщо відрізати колоші джинсів і пришити до них шматок махрової тканини, то вийде міцний та довговічний рушник.
- Латки для одягу. Зі старих джинсів вийде купа міцних та стильних латок для одягу. Також з них можна пошити ковдру чи плед, якщо у вас декілька старих пар.
- Домашні капці. Зі старих джинсів вийдуть стильні капці, які стануть вашим улюбленим домашнім взуттям.
- Іграшки для домашніх улюбленців. Із джинсового матеріалу можна зшити безліч іграшок: м’ячики, кульки, тваринку чи ляльку.
- Аксесуари. Джинсові аксесуари в етностилі обов’язково вам сподобаються, з такої тканини можна пошити сумку, резинки, браслети, чокери тощо.
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