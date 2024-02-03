Не варто викидати старі джинси: 7 корисних речей, які можна пошити з непотрібного одягу

Якщо у вас вдома є старі джинси, які ви вже давно не носите, не поспішайте їх викидати. Адже їм можна подарувати нове життя. Джинсова тканина вкрай міцна та зносостійка, тому неодмінно стане в нагоді у господарстві. Розповідаємо, що можна зробити зі старих джинсів, аби вони вам служили ще багато років.

Що можна пошити зі старих джинсів

Прихвати і фартух. Ці речі дуже легко пошити зі старого одягу. В інтернеті у вільному доступі купа відео на цю тему. Такі речі стануть незамінними помічниками і прикрасою інтер’єру на вашій кухні.

Ці речі дуже легко пошити зі старого одягу. В інтернеті у вільному доступі купа відео на цю тему. Такі речі стануть незамінними помічниками і прикрасою інтер’єру на вашій кухні. Чохли для подушок. Джинсові чохли стануть практичною та стильною окрасою для ваших диванних подушок.

Джинсові чохли стануть практичною та стильною окрасою для ваших диванних подушок. Сумка-шопер. Таку сумку досить легко пошити, вона вийде вмісткою і вкрай зручною. Ви із задоволенням будете ходити з таким чудовим аксесуаром в магазин чи на ринок за продуктами.

Таку сумку досить легко пошити, вона вийде вмісткою і вкрай зручною. Ви із задоволенням будете ходити з таким чудовим аксесуаром в магазин чи на ринок за продуктами. Рушник для посуду. Якщо відрізати колоші джинсів і пришити до них шматок махрової тканини, то вийде міцний та довговічний рушник.

Якщо відрізати колоші джинсів і пришити до них шматок махрової тканини, то вийде міцний та довговічний рушник. Латки для одягу. Зі старих джинсів вийде купа міцних та стильних латок для одягу. Також з них можна пошити ковдру чи плед, якщо у вас декілька старих пар.

Зі старих джинсів вийде купа міцних та стильних латок для одягу. Також з них можна пошити ковдру чи плед, якщо у вас декілька старих пар. Домашні капці. Зі старих джинсів вийдуть стильні капці, які стануть вашим улюбленим домашнім взуттям.

Зі старих джинсів вийдуть стильні капці, які стануть вашим улюбленим домашнім взуттям. Іграшки для домашніх улюбленців. Із джинсового матеріалу можна зшити безліч іграшок: м’ячики, кульки, тваринку чи ляльку.

Із джинсового матеріалу можна зшити безліч іграшок: м’ячики, кульки, тваринку чи ляльку. Аксесуари. Джинсові аксесуари в етностилі обов’язково вам сподобаються, з такої тканини можна пошити сумку, резинки, браслети, чокери тощо.

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