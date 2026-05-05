Не ведіться на вигляд: 7 порід собак із неочікувано високою енергією

Коргі / © Unsplash

Реклама

Чимало порід собак створюють оманливе враження врівноважених і малорухливих тварин. Втім, за словами експертів, деякі з них мають високий рівень енергії та потребують регулярної активності — як фізичної, так і розумової.

Про це повідомило видання Parade Pets.

Фахівці наголошують: такі собаки найкраще підходять людям із активним способом життя, адже їм потрібні щоденні прогулянки, ігри, біг і тренування. Без цього вони можуть нудьгувати та проявляти небажану поведінку.

Реклама

До списку увійшли сім порід, які часто недооцінюють за рівнем активності.

Зокрема, джек-рассел-тер’єри — невеликі за розміром собаки, які мають дуже високий рівень енергії. За словами сертифікованого дресирувальника Евана Доггетта, цю породу можна оцінити на максимум за шкалою активності. Вони потребують інтенсивних фізичних навантажень щодня, зокрема можливості бігати без повідка за умови належного дресирування. Ветеринарка Еймі Ворнер додає, що такі собаки добре підходять для спільних тренувань із власниками.

Далматинці також входять до переліку порід, які часто помилково вважають спокійними. Експерти пояснюють, що ці собаки мають значний запас енергії, є витривалими та люблять активні заняття — зокрема біг і тривалі прогулянки. Водночас вони легко піддаються дресируванню та добре взаємодіють із людьми.

Австралійські вівчарки — робоча порода, яка потребує постійної зайнятості. За словами фахівців, їм необхідні як фізичні навантаження, так і розумова стимуляція. Ці собаки відзначаються розумом, витривалістю та потребою в активній взаємодії з людиною.

Реклама

Бостон-тер’єри, попри компактний розмір, також мають високий рівень енергії. Експерти зазначають, що ці собаки можуть бути впертими, однак водночас залишаються дружелюбними та орієнтованими на сім’ю.

До переліку також увійшли валлійські коргі пемброк. Хоча їхній зовнішній вигляд часто асоціюється зі спокоєм, ця порода історично використовувалася для перегону худоби. Саме тому коргі мають високу витривалість, потребують руху та дресирування.

Мініатюрні пінчери — ще одна порода, яка виглядає декоративною, але має значний запас енергії. За словами експертів, ці собаки активні, безстрашні та потребують регулярних фізичних навантажень для підтримки належної поведінки.

Бордер-тер’єри також відомі своєю витривалістю та активністю. Вони були виведені для роботи разом із фермерами та мисливцями, тому добре пристосовані до тривалого руху та фізичних навантажень.

Реклама

Нагадаємо, вибір домашнього улюбленця може бути простішим, ніж здається. Ветеринари виділили сім порід маленьких собак, які поєднують компактність і невибагливість.

Новини партнерів