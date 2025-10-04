Не вгадати самостійно: всі професійні кухарі одноголосно радять цей продукт для смаження ідеальної відбивної

На чому краще смажити відбивні / © unsplash.com

Всі професійні шеф-кухарі одноголосно стверджують: для ідеальних відбивних підходить лише рафінована оливкова олія.

Чому саме вона? Вся справа в технології. Рафінована олія спеціально створена для смаження: процес очищення видаляє домішки та речовини, що швидко димлять і гірчать на розпеченій сковороді. Нерафінована ж починає горіти вже при середніх температурах, роблячи м’ясо гіркуватим і шкідливим для здоров’я.

Щоб відбивна вийшла справді соковитою, знадобляться кілька кулінарних лайфхаків:

Розігрійте сковороду до оптимальної температури. Крапля води на гарячій поверхні повинна миттєво танцювати та випаровуватися. Лише тоді можна викладати м’ясо. Дайте відбивним час для обсмаження. Не перевертайте шматочки постійно, не тисніть на них лопаткою. Золотиста скоринка формується завдяки спокою — спочатку обсмажуйте з одного боку, потім переверніть на інший. Дайте м’ясу “відпочити”. Після сковороди залиште відбивні на кілька хвилин. Соки рівномірно розподіляться всередині, і кожен надріз покаже справжню соковитість страви.

Секрет простий: правильна олія, спокій на сковороді та кілька хитрощів — і відбивна стане шедевром, який захочуть усі.