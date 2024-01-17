Не виходячи з магазину: як відразу зрозуміти, що оселедець не свіжий та пересолений

Так, якщо засолити оселедець самостійно – це буде набагато смачніше. Але не завжди є час та можливість приготувати смачну рибку власноруч. А купити значно простіше, тим паче, що зараз із вибором немає проблем. Проте, деякі виробники ідуть на хитрощі, щоб замаскувати несвіжу рибу, тому часто її пересолюють. Як не втрапити в таку халепу й вибрати свіжий смачний оселедець, і що робити, коли ви все ж таки купили пересолену рибу, читайте далі.

Як зрозуміти, що оселедець пересолений

Звертайте увагу на зовнішній вигляд. Якщо риба пласка, має щільну структуру, у неї деформований хвіст, це ознака того, що оселедець пересолений.

Якщо риба пласка, має щільну структуру, у неї деформований хвіст, це ознака того, що оселедець пересолений. Вибирайте самця. Його легко визначити по формі спини – вона горбата, а черевце підібране. У самок, навпаки, спинка буде рівною, а черевце – більш об’ємне та звисаюче.

Його легко визначити по формі спини – вона горбата, а черевце підібране. У самок, навпаки, спинка буде рівною, а черевце – більш об’ємне та звисаюче. Розмір. Якщо рибина більшого розміру, значить вона жирніша, тому увібрала в себе менше солі та спецій. Такого оселедця пересолити практично неможливо.

Якщо оселедець пересолений: що робити

Коли ви все ж таки натрапили на дуже солону рибу, це не страшно. Її можна вимочити декількома способами і зробити набагато смачнішою. Але спочатку оселедця треба випатрати, видалити голову, плавники та шкірку, потім порізати на шматочки та промити холодною водою.

Як вимочити солону рибу.

Спосіб перший: молоко. Варто занурити філе риби в молоко і потримати не менше п’яти годин, кожні півтори години змінюючи молоко. Після цього шматочки оселедця треба помити водою і можна сміливо їсти.

Варто занурити філе риби в молоко і потримати не менше п’яти годин, кожні півтори години змінюючи молоко. Після цього шматочки оселедця треба помити водою і можна сміливо їсти. Спосіб другий: оцет і вода. Необхідно змішати воду й оцет у пропорції 1:5 і занурити в розчин філе оселедця на дві години. Смак такої риби вам обов’язково сподобається.

Необхідно змішати воду й оцет у пропорції 1:5 і занурити в розчин філе оселедця на дві години. Смак такої риби вам обов’язково сподобається. Спосіб третій: чорний чай. Заваріть міцний чорний чай без жодних домішок чи ароматизаторів, дайте прохолонути. Потім замочіть в ньому філе риби на чотири-п’ять годин. Після цього оселедець варто промити і можна подавати до столу.

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