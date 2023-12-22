Не викидайте цей скарб: надзвичайно корисні та лікувальні властивості мандаринової шкірки

До Нового року залишилося кілька днів, тому в кожній українській оселі вже пахне мандаринами. Та зазвичай після смакування фруктом багато хто просто викидає шкірку з них. Хоча не варто цього робити. Залишайте мандаринову шкірку собі, вона вам буде вкрай корисною для здоров’я, на кухні і для краси. Розповідаємо, чим може бути корисна мандаринова шкірка.

Чим корисна мандаринова шкірка: 5 оригінальних ідей для застосування

Ароматизатор. Мандаринова шкірка містить в собі олії, які випаровуючись, залишають приємний аромат навколо. Тому можна просто покласти мандаринову шкірку на підвіконня на кухні чи у вітальні, і у вашій оселі пануватиме дух Різдва й новорічних свят.

Мандаринова шкірка містить в собі олії, які випаровуючись, залишають приємний аромат навколо. Тому можна просто покласти мандаринову шкірку на підвіконня на кухні чи у вітальні, і у вашій оселі пануватиме дух Різдва й новорічних свят. Лікувальна настоянка. Мандаринову шкірку застосовують у лікувальних цілях, настоюючи її на воді чи горілці. Вона лікує сухий кашель, бронхіт та підвищує імунітет. Для того, аби з неї отримати ліки від кашлю, потрібно залити кип’ятком три ложки подрібнених шкірок, додати трохи меду і пити упродовж дня.

Мандаринову шкірку застосовують у лікувальних цілях, настоюючи її на воді чи горілці. Вона лікує сухий кашель, бронхіт та підвищує імунітет. Для того, аби з неї отримати ліки від кашлю, потрібно залити кип’ятком три ложки подрібнених шкірок, додати трохи меду і пити упродовж дня. Ароматні напої. Висушену мандаринову шкірку можна додавати до чаю або глінтвейну. Тоді ваші напої набудуть ароматного цитрусового смаку.

Висушену мандаринову шкірку можна додавати до чаю або глінтвейну. Тоді ваші напої набудуть ароматного цитрусового смаку. Десерти. Кулінари з усього світу кладуть шкірку мандаринів до своїх десертів. Ви можете використовувати суху подрібнену шкірку як цукат, додавши її до різдвяного кексу чи шоколадної глазурі. Також можна додавати її до м’яса, якщо ви збираєтеся його запікати.

Кулінари з усього світу кладуть шкірку мандаринів до своїх десертів. Ви можете використовувати суху подрібнену шкірку як цукат, додавши її до різдвяного кексу чи шоколадної глазурі. Також можна додавати її до м’яса, якщо ви збираєтеся його запікати. Догляд за шкірою. З мандаринових шкірок виходить прекрасний тонік, який підтягує шкіру та розгладжує зморшки. Для цього потрібно подрібнити шкірку одного мандарина, залити склянкою мінеральної води і настояти протягом доби. Таким тоніком варто протирати шкіру обличчя 2 рази на день. Він допоможе позбутися чорних цяток і підтягне в’ялу шкіру.

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