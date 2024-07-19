Не викидайте картопляне бадилля: з нього можна приготувати чудо-настій для боротьби з попелицею

Часто прибрати попелицю буває дуже складно. Спробуйте використати для цього чудо-настій з картопляного бадилля.

Завдяки хімічним сполукам, які містить картопляне бадилля, воно допомагає ефективно боротися з попелицею в саду і на городі. Приготувати настій дуже просто, але спочатку потрібно зібрати свіжі верхівки картопляного стебла. Саме в них зібрана найбільша концентрація потрібних мікроелементів.

Після збирання, ретельно промийте картопляне бадилля, щоб видалити залишки ґрунту й інший бруд. Потім спробуйте подрібнити його на мілкі шматочки. Так активні речовини будуть найкраще контактувати з водою під час приготування настою.

Тепер можете помістити подрібнене бадилля у глибоку ємність, наприклад, стару каструлю. Залийте його теплою водою. На одну частину бадилля потрібно десь 10 частин рідини. Залиште суміш настоюватися на 3-4 години. Після цього процідіть через сито або марлю, щоб успішно видалити всі тверді часточки.

Готовим настоєм рекомендовано обприскувати рослини, які були уражені попелицею. Робити це найкраще дуже рано вранці чи пізно ввечері, коли сонце вже неактивне. Так ви уникнете небажаних опіків листя. Особливо ретельно обприскайте нижню сторону кожного листочка, саме там скупчується найбільше попелиці.

За необхідності процедуру можна повторювати кожні 7-10 днів. Тут все залежить від ступеня зараженості рослини. Завдяки використанню цього засобу ви зможете позбутися шкідників без додаткової хімії.

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