Щоб зафарбувати сивину, візміть картопляне лушпиння: як воно допоможе на кухні, на городі, для краси

Подаруйте картопляним шкіркам друге життя: як застосувати картопляне лушпиння у побуті та на городі.

Ви навіть уявити собі не можете, скількома способами можна використати лушпиння від картоплі. Тому його ні в якому разі не можна викидати на сміття. Лушпиння згодиться як інгредієнт до страв, як косметичний засіб і як чудове добриво, після якого на городі все родитиме і не буде шкідників. Про те, як подарувати лушпинню від картоплі друге життя, розповіла експертка Розетта Слоун.

Як застосувати картопляне лушпиння в побуті

Звичайна шкірка від картоплі може стати незамінною річчю у господарстві, яка принесе багато користі. Лише потрібно знати, як правильно його використовувати. Картопляне лушпиння не менш цінне та корисне, ніж картопля, тому не варто його викидати на смітник.

Використовуйте картопляне лушпиння як панірувальні сухарі. Якщо ви частенько готуєте страви з м’яса, риби чи овочів, які потрібно панірувати, не обов’язково купувати сухарі, коли можна використати лушпиння. Властивості картопляної шкірки такі ж самі, як і в сухарях, але вони мають велику перевагу, бо не містять глютену. Для того, аби приготувати панірування, шкірку слід помістити в комбайн та перемолоти на шматочки, які будуть подібні за розміром до вівсяних пластівців. І продукт готовий до застосування.

Якщо ви частенько готуєте страви з м’яса, риби чи овочів, які потрібно панірувати, не обов’язково купувати сухарі, коли можна використати лушпиння. Властивості картопляної шкірки такі ж самі, як і в сухарях, але вони мають велику перевагу, бо не містять глютену. Для того, аби приготувати панірування, шкірку слід помістити в комбайн та перемолоти на шматочки, які будуть подібні за розміром до вівсяних пластівців. І продукт готовий до застосування. Додавайте шкірки з картоплі як інгредієнт до картопляного пюре. Цією хитрістю, за словами експертки, користуються дуже багато шеф-поварів з ресторанів по всьому світу. Якщо ви бажаєте, щоб картопляне пюре мало яскраво виражений картопляний смак, варто у страву додати лушпиння.

Цією хитрістю, за словами експертки, користуються дуже багато шеф-поварів з ресторанів по всьому світу. Якщо ви бажаєте, щоб картопляне пюре мало яскраво виражений картопляний смак, варто у страву додати лушпиння. Зафарбуйте сивину. Якщо ви маєте кілька сивих волосинок, але уникаєте фарбування волосся агресивними хімічними засобами, картопляне лушпиння стане у нагоді. Цей продукт екологічний, тому від нього не буде шкоди для волосся. Як приготувати такий засіб? Потрібно варити лушпиння від двох картоплин упродовж 20 хвилин, потім дайте йому охолонути. Водою та шкіркою потрібно ополіскувати волосся після кожного миття, і ви дуже скоро помітите чудовий результат. Якщо у вас світле волосся, картопляне лушпиння зробить його колір однорідним. А на темних локонах такий засіб затемнить сивину і приховає її.

Якщо ви маєте кілька сивих волосинок, але уникаєте фарбування волосся агресивними хімічними засобами, картопляне лушпиння стане у нагоді. Цей продукт екологічний, тому від нього не буде шкоди для волосся. Як приготувати такий засіб? Потрібно варити лушпиння від двох картоплин упродовж 20 хвилин, потім дайте йому охолонути. Водою та шкіркою потрібно ополіскувати волосся після кожного миття, і ви дуже скоро помітите чудовий результат. Якщо у вас світле волосся, картопляне лушпиння зробить його колір однорідним. А на темних локонах такий засіб затемнить сивину і приховає її. Користуйтеся лушпинням для догляду та омолодження шкіри. Шкірку з картоплі можна використовувати, щоб відбілити чи освітлити шкіру обличчя. Також лушпиння допомагає шкірі як живильна маска. Для цього картопляне лушпиння слід перетерти блендером на пасту та нанести на ті ділянки шкіри, де є пігментація чи висипання. Раніше ще наші бабусі натирали картопляними шкірками все обличчя, щоб зробити непомітними зморшки.

Як із картопляного лушпиння зробити добриво

Досвідчені садівники використовують картопляне лушпиння для підкормки огородніх культур. Таке добриво не лише насичує рослини поживними речовинами, а й захищає їх від жуків, равликів та інших шкідників. Воно дуже корисне для екологічного землеробства, бо містить крохмаль, калій, глюкозу, органічні кислоти, мінеральні солі тощо.

Для яких рослин використовують картопляне лушпиння:

кавун, диня, гарбуз;

полуниця;

малина;

смородина;

баклажани;

помідори;

болгарський перець;

печериці;

кімнатні рослини.

Як зробити добриво зі шкірок картоплі? Лушпиння не можна використовувати в чистому вигляді, бо воно може привернути увагу гризунів та шкідників. Найпопулярніші способи, як можна приготувати підживлення.

Настоювання. Потрібно помістити лушпиння у ємність на 1/3 частини, залити водою. Залиште на добу, щоб добриво настоялося, коли картопляні шкірки розмокнуть, можна підживлювати ґрунт. Для кімнатних рослин шкірку заливають окропом і настоюють також добу. Охолодженим засобом поливають квіти та інші кімнатні рослини.

Потрібно помістити лушпиння у ємність на 1/3 частини, залити водою. Залиште на добу, щоб добриво настоялося, коли картопляні шкірки розмокнуть, можна підживлювати ґрунт. Для кімнатних рослин шкірку заливають окропом і настоюють також добу. Охолодженим засобом поливають квіти та інші кімнатні рослини. Заморожування. Картопляне лушпиння потрібно добре вимити та просушити. Тоді слід перекласти у пакет і помістити у морозилку. Таке добриво потрібно використовувати після розмороження відразу. Не варто його повторно заморожувати, бо воно втратить всі свої корисні властивості.

Картопляне лушпиння потрібно добре вимити та просушити. Тоді слід перекласти у пакет і помістити у морозилку. Таке добриво потрібно використовувати після розмороження відразу. Не варто його повторно заморожувати, бо воно втратить всі свої корисні властивості. Висушування. Можна сушити лушпиння в духовці і на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода. На повітрі потрібно розкласти очистки тонким шаром на 10 днів у добре провітрюваному приміщенні. Щоб приготувати добриво в духовці, картопляні шкірки слід помітити у духовку на 100 градусів і сушити впродовж 3-4 годин.

Можна сушити лушпиння в духовці і на свіжому повітрі, якщо дозволяє погода. На повітрі потрібно розкласти очистки тонким шаром на 10 днів у добре провітрюваному приміщенні. Щоб приготувати добриво в духовці, картопляні шкірки слід помітити у духовку на 100 градусів і сушити впродовж 3-4 годин. Приготування борошна. Очистки слід добре висушити, потім подрібнити у блендері. Картопляне борошно слід розбавити водою, а потім поливати рослини. Добре підійде таке добриво для підживлення смородинових кущів.

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