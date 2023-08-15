Не викидайте кавову гущу: 5 унікальних способів її застосування

Якщо у вас залишається багато кавової гущі після приготування улюбленого напою, не поспішайте її викидати. Адже вона стане прекрасним помічником у вирішенні побутових питань. За допомогою кавової гущі можна видалити старі плями, позбутися неприємних запахів і навіть зробити косметичні процедури. Чим корисна кавова гуща, і як її застосувати з користю для себе – читайте далі.

Нейтралізує запах

Якщо у вашому холодильнику неприємний запах, не поспішайте його розморожувати та вимивати. Можна поставити ємність з кавовою гущею на деякий час, і запах зникне. Коли у вас пахнуть руки після риби, м’яса або часнику, можна натерти нею долоні, і стійкий аромат продуктів зникне враз.

Виводить плями

Завдяки своїм абразивним часточкам кавова гуща прекрасно справляється з виведенням плям. Вам не потрібно буде використовувати хімічні миючі засоби, стійкі плями зі скляного посуду чи стільниці можна вимити за допомогою кавової гущі. Для цього потрібно приготувати миючу пасту: у кавову гущу додати трохи води, щоб вийшла кремоподібна суміш, і натерти нею пляму.

Косметичний засіб для шкіри

Кавова гуща ідеально підходить для скрабування шкіри обличчя та голови. Щоб зробити такий скраб для обличчя, потрібно у кавову гущу додати трохи води та меду. Шкіра після нього буде ідеально гладенькою та зволоженою.

Один раз на тиждень використовуйте кавову гущу для скрабування шкіри голови. Такий скраб відлущить мертві клітини, від чого корені волосся зміцніють, а локони будуть еластичними та блискучими.

Маскує подряпини на меблях

Натуральні барвники, що містяться у кавовій гущі, допоможуть позбутися подряпин на меблях. Для приготування пасти необхідно змішати гущу кави з невеликою кількістю води та нанести на пошкоджену ділянку меблів. Потрібно потримати суміш на подряпині хвилин десять та витерти вологою ганчіркою. Натуральний пігмент кавової гущі прекрасно справляється з такими дефектами, і меблі будуть як нові.

Підкормка для рослин

Садівники зможуть використати всі поживні мікроелементи, які залишилися у кавовій гущі після приготування напою. Її можна додавати, не жаліючи, у компост, оскільки вона має властивість збагачення ґрунту азотом. Тому рослини, підживлені таким добривом, будуть швидко рости. А ще кавову гущу можна насипати під коріння троянд, лохини та азалії.

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