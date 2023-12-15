Не викидайте кавову гущу: вона згодиться на городі й допоможе отримати утричі більший урожай

Два в одному: кавова гуща працює як добриво для городини і як засіб від шкідників. Її потрібно лише зібрати, висушити, а навесні просто розсіяти у міжряддя.

Якщо ви полюбляєте пити ароматну каву щоранку, у вас напевно залишається від неї гуща. Її не варто викидати, вона ще вам згодиться на городі. Хоча мало хто знає, яку вона користь може принести для майбутнього врожаю. Розповідаємо, як за допомогою кавової гущі отримати багатий урожай і позбутися шкідників на городі.

Чим корисна кавова гуща для городу

Напевно, мало хто про це знає, та кавова гуща є надійним помічником у боротьбі зі шкідниками, від яких кожного року потерпає урожай. Аромату кави не люблять равлики, миші, мурашки та інші любителі овочевих культур.

Також досвідчені господарі використовують каву у якості натурального добрива для своєї городини.

Для того, аби кавова гуща на городі принесла максимальну користь, її потрібно добре висушити і під час посівного сезону насипати в міжряддя. Також варто обробити земельну ділянку по периметру. Таким чином ви створите паркан для шкідників, які не люблять запаху кавової гущі. Кава досить довго тримає аромат, тому оновлювати такий засіб від шкідників можна всього тричі на рік. Цього буде достатньо для того, аби вберегти свій урожай.

Також, розсіюючи каву, ви наситите землю натуральним добривом, від якого городина дасть максимальний урожай. Оскільки кавова гуща у своєму складі містить азот та фосфор, які називають макроелементами, що необхідні для повноцінного росту та розвитку городніх культур.

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