Не викидайте лушпиння часнику, воно стане в нагоді: ви будете задоволені результатом

Досвідчені господарі використовують відходи часнику для мульчування ґрунту та захисту городини від хвороб і шкідників.
Розповідаємо, як перетворити звичайне часникове лушпиння на справжній скарб для вашого городу.
Яка користь лушпиння часнику для ґрунту та городніх культур: про це мало хто знає
- Мульча. Один із найкращих способів застосування часникового лушпиння – це мульчування. Треба подрібнити відходи та розсипати їх на грядках. Таким чином можна утримати вологу всередині ґрунту, захистити землю від перемерзання взимку та від спеки влітку. До того ж, лушпиння своїм запахом відлякуватиме шкідників із вашої ділянки, тому від цього засобу сама лише користь. Навіть мала кількість відходів зможе упоратися зі своїми завданнями, тому не варто ігнорувати таку можливість.
- Природний інсектицид. Окрім того, що часникове лушпиння може відлякувати шкідників, воно на відмінно справляється із захистом рослин від хвороб. Лушпиння можна використовувати у вигляді відвару чи просто розкидати на ділянці, воно створить захисний бар’єр від попелиці, комах, грибкових захворювань, іржі та моніліозу.
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