Не викидайте яєчну шкарлупу: вона допоможе вивести будь-які плями – ви будете задоволені результатом

Зазвичай у своєму господарстві ми маємо безліч корисних речей, але мало знаємо про це. До таких відноситься яєчна шкарлупа, яку часто викидають, хоча вона має багато корисних властивостей. Однією з таких є відбілюючий ефект. Якщо ви маєте одяг, який не змогли відбілити за допомогою магазинного відбілювача, тоді можете вдатися до методу зі шкарлупою. Як це працює, розкажемо далі.

Раніше ми писали, що потрібно зробити, щоб рушники після прання були наче пух.

Як позбутися плям на одязі за допомогою яєчної шкарлупи

Не так давно в соцмережах з’явилося відео, в якому блогерка ділиться ефективним та швидким методом чищення яєць. Жінка розповіла в TikTok, що цей лайфгак може бути корисним також в іншому ключі. Наприклад, завдяки тому, що яєчна шкарлупа містить кальцій, вона є потужним природним засобом для виведення плям.

У своїх соцмережах блогерка показує, як відбілює речі за допомогою цього чудо-засобу. Вона спочатку подрібнює шкарлупу з яєць, потім бере кілька скибочок лимона і засипає це в мішечок, який пошитий із сітчастої тканини. Після цього мішечок разом із брудним одягом поміщається в тазик з теплою водою і тримається там доти, поки плями не зникають.

«Відбілювач більше не потрібен, коли є такий дешевий та екологічний засіб для виведення плям», - говорить жінка, показуючи результат якісного відбілювання за допомогою яєчної шкарлупи.

Такий лайфгак може стати у нагоді тим, хто хоче мати в домі екологічний засіб для виведення плям, якій не шкодить тканині, здоров’ю та навколишньому середовищу.

Читайте також:

Як розтягнути речі після прання: оцет, перекис та молоко врятують ситуацію

Як позбутися запаху поту на одязі: 6 копійчаних засобів, щоб легко вирішити проблему

Як почистити пальто та позбутися застарілих плям без прання й хімчистки