Як вивести будь-яку пляму з білого одягу / © unsplash.com

Особливо це помітно на бавовняних футболках, сорочках, постільній білизні чи делікатних тканинах. Але є простий аптечний лайфгак, який допоможе повернути речам первісну білизну за лічені хвилини.

Існує простий секрет, як ефективно впоратися з будь-якими плямами за допомогою звичайної аскорбінової кислоти, вона ж вітамін С. Важливо обрати правильну форму — потрібна саме рідка аскорбінка. Такий засіб безпечний для тканини і не шкодить волокнам, на відміну від агресивних відбілювачів.

Розкладіть річ на рівній поверхні та розправте зону з плямою. Щедро змочіть її рідкою аскорбіновою кислотою і спостерігайте, як забруднення зникає на очах. Зазвичай достатньо 1 хвилини. Якщо пляма не зникла повністю, повторіть обробку ще трохи аскорбінкою. Після цього просто прополощіть річ у холодній воді — і білизна знову сяє чистотою.

Цей простий аптечний метод дозволяє:

швидко видалити плями від кави, чаю, фруктів та соусів;

повернути первісну білизну постільній білизні, футболкам і сорочкам;

заощадити час і гроші на спеціальні засоби для виведення плям.

Тепер ваші білі речі завжди виглядатимуть бездоганно, а плями більше не стануть проблемою. Всього одна хвилина з рідкою аскорбінкою — і одяг сяє чистотою, як новий!