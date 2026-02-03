Не вмикайте цей режим прання: пральна машина "з’їдає" більше електрики, ніж ви думаєте

Який режим прання потребує більше світла / © pexels.com

У світі, де економія ресурсів стала пріоритетом, більшість господинь і господарів звертають увагу лише на лампочки та телевізори, забуваючи про головного споживача у ванній кімнаті. Багато хто вважає, що пральна машина витрачає найбільше води, але насправді її головна «витрата» — електрика.

Енергозатратний режим прання

Можливо, здається, що найбільше електрики пральна машина витрачає на обертання барабана. Насправді все навпаки: найбільше енергії споживає ТЕН, пристрій, що нагріває воду. І є один режим, який здатний буквально змусити ваш лічильник обертатися швидше за звичайне.

Найенерговитратніший режим — прання за високих температур.

Наприклад, режим «Бавовна» зазвичай використовує температуру 80-90 °C. Щоб нагріти 10–15 літрів холодної води до такої температури, пральна машина працює на повну потужність близько 40 хвилин. Різниця у витратах електрики вражає:

Прання за 30 °C — 0,3–0,5 кВт/год;

Прання за 90 °C — 2–2,5 кВт/год.

Щоб заощадити, пам’ятайте: більшість речей цілком достатньо прати за 40–60 °C. Цього достатньо, щоб ефективно знищувати бактерії, наприклад, у кухонних рушниках. Виняток — дитячий одяг, який іноді варто прати в окропі.

Дотримуючись цієї простої звички, ви зможете суттєво зменшити рахунки за світло, не шкодячи чистоті та якості прання.