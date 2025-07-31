Не вмикайте ці побутові прилади через подовжувач, бо спалите свій дім

Які прилади не можна вмикати через подовжувач / © Pixabay

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Так як кількість електроприладів у наших оселях постійно зростає, подовжувачі стали незамінними помічниками. Однак варто пам’ятати, що не всі електроприлади можна підключати до подовжувача. Ігнорування цього правила може обернутися серйозними наслідками — від перегріву до пожежі. Про це пише ресурс «Радіо Трек».

Чому це небезпечно

За словами експертів, звичайна побутова розетка витримує навантаження до 3500 Вт, тоді як середньостатистичні подовжувачі розраховані лише на 2000-3800 Вт, залежно від якості й виробника.

Якщо одночасно ввімкнути кілька потужних приладів через один подовжувач, виникає перевантаження. У кращому випадку він просто вимкнеться, у гіршому перегріється, почне плавитися, задимиться та навіть спалахне.

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Які прилади не можна підключати через подовжувач

Ніколи не вмикайте через подовжувач наступні енергоємні прилади:

пральні машинки, сушарки, посудомийки;

електроплити, духовки, мікрохвильові печі;

мультиварки, пароварки, скороварки;

електрочайники, кавомашини;

тостери, хлібопечі;

кондиціонери, обігрівачі;

фени, плойки, стайлери;

праски, прасувальні системи.

Ці прилади споживають значну кількість електроенергії, тому повинні бути підключені напряму до окремої розетки.

Як попередити небезпеку у своїй оселі

Завжди читайте інструкції до приладів, там вказана потужність.

Використовуйте якісні подовжувачі із захистом від перегріву.

Не перевантажуйте один фільтр, краще розподіляйте навантаження між різними розетками.

Уникайте підключення кількох потужних приладів одночасно.

Регулярно перевіряйте стан подовжувача. Якщо корпус гарячий, є запах плавленого пластику чи шум, негайно вимикайте.