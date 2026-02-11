ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
552
Час на прочитання
2 хв

Не вода і не бульйон: ось у чому варили картоплю наші бабусі, щоб вона танула в роті

Цей старий кухонний прийом із радянських часів здатен кардинально змінити смак звичайної картоплі. Ідеальна текстура для пюре, акуратні бульби для салату, жодної водянистості — усе завдяки одному простому рішенню. Картоплю варять не у воді з-під крана, а в мінералці.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Чому картоплю варять в мінеральній воді

Чому картоплю варять в мінеральній воді / © Pixabay

Фокус у самій рідині. Мінеральна вода не має запаху хлору й сторонніх домішок, які часто «вбивають» смак овочів. Натомість природні мінерали м’яко підкреслюють смак бульб, роблять його глибшим і чистішим. Газу боятися не варто — він виходить практично одразу після нагрівання. Зате картопля проварюється рівномірно, стає ніжною, щільною й не розпадається на кашу.

Обирайте бульби приблизно однакового розміру. Для пюре картоплю краще почистити, для салату або гарніру — просто добре вимити. Якщо готуєте пюре, не варто дрібно нарізати овочі: так вони зваряться швидше, але втратять частину крохмалю, а разом із ним — і кремову текстуру.

Складіть картоплю в каструлю та залийте мінералкою так, щоб вона перекривала бульби на 2–3 сантиметри. Якщо вода сильно газована, дайте їй «видихнутися»: залиште пляшку відкритою на 15–20 хвилин або одразу перелийте мінералку в каструлю — зайвий газ швидко вийде.

Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до середнього. Додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Спеції — за бажанням: якщо не любите лаврушку чи перець, їх можна сміливо пропустити. Варіть картоплю під кришкою 20–25 хвилин.

Готовність перевіряйте ножем: він має легко входити в бульбу, але сама картопля повинна тримати форму. Для салату знімайте одразу — легкий ефект «аль денте» буде саме тим, що треба. Для пюре можна проварити ще 2–3 хвилини. Після цього злийте відвар — на залишковому теплі картопля «дійде» сама.

Якщо готуєте пюре, після зливання рідини залиште каструлю відкритою на плиті на 1–2 хвилини, щоб бульби злегка підсохли. Окремо підігрійте вершки (за відсутності підійде й молоко). Розімніть картоплю, додайте м’яке масло й поступово вливайте вершки, контролюючи консистенцію. Пюре має вийти шовковистим, ніжним і таким, що «тримає ложку».

Яку мінералку обрати

Підійде звичайна столова мінеральна вода з мінералізацією приблизно 1–3 г/л. Без ароматизаторів, без вираженого смаку й будь-яких добавок. Найкращий варіант — слабогазована або негазована. Лікувально-столову використовувати не варто: вона може зіпсувати смак і дати неприємний післясмак.

Дата публікації
Кількість переглядів
552
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie