Не вода і не бульйон: ось у чому варили картоплю наші бабусі, щоб вона танула в роті

Чому картоплю варять в мінеральній воді / © Pixabay

Фокус у самій рідині. Мінеральна вода не має запаху хлору й сторонніх домішок, які часто «вбивають» смак овочів. Натомість природні мінерали м’яко підкреслюють смак бульб, роблять його глибшим і чистішим. Газу боятися не варто — він виходить практично одразу після нагрівання. Зате картопля проварюється рівномірно, стає ніжною, щільною й не розпадається на кашу.

Обирайте бульби приблизно однакового розміру. Для пюре картоплю краще почистити, для салату або гарніру — просто добре вимити. Якщо готуєте пюре, не варто дрібно нарізати овочі: так вони зваряться швидше, але втратять частину крохмалю, а разом із ним — і кремову текстуру.

Складіть картоплю в каструлю та залийте мінералкою так, щоб вона перекривала бульби на 2–3 сантиметри. Якщо вода сильно газована, дайте їй «видихнутися»: залиште пляшку відкритою на 15–20 хвилин або одразу перелийте мінералку в каструлю — зайвий газ швидко вийде.

Поставте каструлю на плиту, доведіть до кипіння, після чого зменште вогонь до середнього. Додайте сіль, лавровий лист і перець горошком. Спеції — за бажанням: якщо не любите лаврушку чи перець, їх можна сміливо пропустити. Варіть картоплю під кришкою 20–25 хвилин.

Готовність перевіряйте ножем: він має легко входити в бульбу, але сама картопля повинна тримати форму. Для салату знімайте одразу — легкий ефект «аль денте» буде саме тим, що треба. Для пюре можна проварити ще 2–3 хвилини. Після цього злийте відвар — на залишковому теплі картопля «дійде» сама.

Якщо готуєте пюре, після зливання рідини залиште каструлю відкритою на плиті на 1–2 хвилини, щоб бульби злегка підсохли. Окремо підігрійте вершки (за відсутності підійде й молоко). Розімніть картоплю, додайте м’яке масло й поступово вливайте вершки, контролюючи консистенцію. Пюре має вийти шовковистим, ніжним і таким, що «тримає ложку».

Яку мінералку обрати

Підійде звичайна столова мінеральна вода з мінералізацією приблизно 1–3 г/л. Без ароматизаторів, без вираженого смаку й будь-яких добавок. Найкращий варіант — слабогазована або негазована. Лікувально-столову використовувати не варто: вона може зіпсувати смак і дати неприємний післясмак.