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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

Не вода і не молоко: в чому вимочувати печінку для м’якості — запам’ятайте раз і назавжди

Ці рідини допоможуть не лише очистити печінку від крові й гіркоти, а й зроблять її ніжною, соковитою і неймовірно смачною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
В чому вимочувати печінку, щоб була м'якою

В чому вимочувати печінку, щоб була м’якою / © pixabay.com

Професійні кухарі не рекомендують використовувати воду й молоко для замочування печінки, і ось чому. Вода змиє кров, але не зробить печінку ніжнішою. Молоко — це застарілий метод, який зробить лише гірше, печінка стане резиновою. До того ж, молоко забиває смак печінки й не здатне розщепити тверді волокна. Розповідаємо, в чому замочувати печінку, щоб вона стала ніжною та соковитою.

В чому замочувати печінку для м’якості: секрети професійних кухарів

  • Міцний холодний чай — таємниця танінів. Треб заварити чорний міцний чай без домішок. Після того, як напій охолоне, ним треба залити порізану на шматки печінку і відправити на годину до холодильника. Дубильні речовини — таніни, які містяться в чаї, мають в’яжучу властивість. Вони формують на поверхні печінки плівку, яка утримуватиме всі соки всередині під час приготування. Також таніни взаємодіють з білками і роблять текстуру печінки ніжною та м’якою, нейтралізуючи гіркоту. Щоб смак печінки був більш вишуканим, у чай можна додати скибочку імбиру чи бодяну.

  • Газована мінеральна вода — сила бульбашок і кислоти. Залийте шматочки печінки газованою водою і відправте до холодильника на півтори години. Вуглекислий газ напою масажуватиме волокна печінки, тому вона стане м’якою. Легка вуглекислота і природні мінерали (бікарбонати) створюють слабокисле середовище, яке м’яко розщеплює сполучну тканину. Тому печінка стане повітряною і матиме ніжну текстуру. Якщо додати в мінеральну воду столову ложку лимонного соку, печінка набуде легкої кислинки та кремової текстури.

  • Сироватка містить молочну кислоту, біоактивні пептиди і пробіотичні бактерії. Ці сполуки глибоко проникають у волокна й ефективно розм’якшують їх. Тому печінка буде ніжною і м’якою після такого замочування. Також сироватка містить кальцій, який нівелює гіркоту і робить текстуру печінки кремовою та повітряною водночас.

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Дата публікації
Кількість переглядів
133
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