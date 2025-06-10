Міцний холодний чай — таємниця танінів. Треб заварити чорний міцний чай без домішок. Після того, як напій охолоне, ним треба залити порізану на шматки печінку і відправити на годину до холодильника. Дубильні речовини — таніни, які містяться в чаї, мають в’яжучу властивість. Вони формують на поверхні печінки плівку, яка утримуватиме всі соки всередині під час приготування. Також таніни взаємодіють з білками і роблять текстуру печінки ніжною та м’якою, нейтралізуючи гіркоту. Щоб смак печінки був більш вишуканим, у чай можна додати скибочку імбиру чи бодяну.