Печінка — продукт корисний і водночас примхливий. Хтось любить її за м’якість і поживність, а хтось уникає через гірчинку та ризик пересушити під час приготування. Більшість господинь замочують її у воді або молоці, але ці способи не завжди працюють. Є один продукт, який робить печінку по-справжньому ніжною, соковитою та позбавляє її неприємного присмаку.

В чому найкраще вимочувати печінку, щоб була ніжною, соковитою та не гірчила

Ідеальний варіант для замочування — кефір або натуральний йогурт. Так, саме кисломолочна основа працює краще за воду й навіть краще за звичайне молоко. Вона має оптимальний баланс кислотності, який розм’якшує волокна печінки, але не руйнує її структуру.

Кисломолочний продукт розм’якшує тканини. Легка природна кислота робить печінку м’якою, ніжною та повітряною.

Повністю прибирає гіркоту. Кефір нейтралізує ферменти, що відповідають за гіркий присмак, який так часто псує страву.

Покращує смак і аромат. Після такого замочування печінка готується рівномірно, не темнішає й набуває більш делікатного смаку.

Створює захисну плівку. Кефірна оболонка не дає продукту пересохнути під час смаження, тому печінка лишається соковитою всередині.

Як правильно замочувати печінку в кефірі