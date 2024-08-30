Не все те золото, що блищить: китайська мудрість розповідає, від яких бажань краще відмовитися після 50

Психологи стверджують, чим більше у людини бажань, тим живішою вона себе відчуває. Однак, завжди потрібно відрізняти, які з них є істинними, а які — нав'язаними. Особливо, коли людині вже за 50 років.

Не лише молоді та наївні можуть потрапляти на вудочку навіювання. В цей капкан часто потрапляють навіть в досить зрілому віці. І тут криється основна небезпека, адже через деякий час такі люди можуть щиро дивуватися, на що вони витратили дорогоцінні миті життя.

Щоб допомогти у виокремленні істинних бажань від нав'язаних суспільством, слід звернутися до китайського мудреця Лао-Цзи, який склав перелік деструктивних речей, від яких краще відмовитися з віком.

Жага до придбань та володіння

В зрілому віці, за словами китайського мудреця, важливо звільнитися від бажання мати. Нещодавно в Мережі завірусився відеоролик, в якому китаєць у віці показує свій будинок і розповідає, що володіє 259 речами (ложки, виделки, простирадла, подушки тощо) і він почуває себе щасливим.

Подумайте, як багато речей належить вам. Чи не стає вам страшно від усвідомлення того, що зазвичай наші шафи забиті догори непотребом, яким ми рідко або й ніколи не користуємося? Серед українців вони є символом добробуту. Однак, насправді, все це зовсім не потрібне для справжнього щастя.

Лао-Цзи колись сказав: "Багач той, хто задоволений своїм нинішнім становищем. Бо саме в цей момент він і починає радіти життю по-справжньому. А решта у своєму бажанні мати якомога більші блага — крутяться як білки в колесі до повного зносу і спустошення".

Бажання помсти

Китайська мудрість говорить, що не потрібно мститися, якщо хтось завдав тобі зло. Напевно, ви не раз чули таку фразу: сядьте на березі річки і просто спостерігайте, через деякий час повз вас пропливе труп вашого ворога.

Це золоті слова, адже, якщо вдуматися, у вашого кривдника є єдиний шлях — він сам себе покарає за свою поведінку. А вам не слід опускатися до його рівня. Той, хто зло сіє, той зло і отримає.

Жага до того, щоб відповідати уявленням інших

Коли ви будете вимірювати свої успіхи за допомогою чужих засуджень чи похвали, то ваша тривога ніколи не згасне. Після 50 років вже потрібно забути про оцінку інших, краще жити своїм життям.

Не тримайте перед собою картинку такого недосяжного ідеалу і тоді ви будете почувати себе набагато щасливішими. Адже хтось гризе себе щодня з порожнього приводу, а хтось споглядає природу. Як ви думаєте — хто проживає більш повне життя?

Бажання встигнути все

Послухайте мудрі слова Лао-Цзи: "Природа ніколи не поспішає, але завжди встигає". Не слід поспішати прожити своє життя, намагайтесь насолодитися кожною його хвилиною сповна.

Пам'ятайте, що випереджати інших — це згубна звичка, яка ні до чого хорошого не приведе.

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