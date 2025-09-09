ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
118
Час на прочитання
1 хв

Не всі знають, як правильно перекласти цей прислівник українською мовою

Усе більше українців прагнуть очистити розмовну мову і шукають відповідні слова.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Фото: ВиМова/Facebook

Фото: ВиМова/Facebook

Деякі вважають, що правильно говорити фразу «чуть-чуть» в українській мові, але це суржик.

Є ціла низка українських слів та конструкцій з аналогічним значенням.

Запам’ятайте: прислівник «чуть-чуть» в українській мові можна замінити на «ледь-ледь», «ледве-ледве», «трішки», «трішечки», «мало», «мало не», «трохи».

Ці слова вживаються для позначення невеликої кількості чогось або незначного ступеня.

Мовознавці зазначають, що «чуть-чуть» — це приклад так званої лексичної редуплікації, коли слово заради певного ефекту повторюється повністю чи частково. Такі слова можуть добряче в’їдатись у мовлення, а позбутись від них буває не так просто.

Раніше ми писали про те, як правильно українською мовою «мнительный».

Дата публікації
Кількість переглядів
118
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie