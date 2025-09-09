- Дата публікації
Не всі знають, як правильно перекласти цей прислівник українською мовою
Усе більше українців прагнуть очистити розмовну мову і шукають відповідні слова.
Деякі вважають, що правильно говорити фразу «чуть-чуть» в українській мові, але це суржик.
Є ціла низка українських слів та конструкцій з аналогічним значенням.
Запам’ятайте: прислівник «чуть-чуть» в українській мові можна замінити на «ледь-ледь», «ледве-ледве», «трішки», «трішечки», «мало», «мало не», «трохи».
Ці слова вживаються для позначення невеликої кількості чогось або незначного ступеня.
Мовознавці зазначають, що «чуть-чуть» — це приклад так званої лексичної редуплікації, коли слово заради певного ефекту повторюється повністю чи частково. Такі слова можуть добряче в’їдатись у мовлення, а позбутись від них буває не так просто.
