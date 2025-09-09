Не всі знають, як правильно перекласти цей прислівник українською мовою

Фото: ВиМова/Facebook

Деякі вважають, що правильно говорити фразу «чуть-чуть» в українській мові, але це суржик.

Є ціла низка українських слів та конструкцій з аналогічним значенням.

Запам’ятайте: прислівник «чуть-чуть» в українській мові можна замінити на «ледь-ледь», «ледве-ледве», «трішки», «трішечки», «мало», «мало не», «трохи».

Ці слова вживаються для позначення невеликої кількості чогось або незначного ступеня.

Мовознавці зазначають, що «чуть-чуть» — це приклад так званої лексичної редуплікації, коли слово заради певного ефекту повторюється повністю чи частково. Такі слова можуть добряче в’їдатись у мовлення, а позбутись від них буває не так просто.

