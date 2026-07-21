Не всі знають: який режим кондиціонера допоможе менше платити за світло

Кондиціонер / © Pixabay

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У літню спеку кондиціонер часто працює майже безперервно, через що рахунки за електроенергію можуть суттєво зрости. Експерти пояснили, який режим роботи допомагає зменшити витрати, підтримувати комфортний мікроклімат і продовжити термін служби пристрою.

Про це повідомляє House Digest.

Фахівці рекомендують використовувати автоматичний режим (Auto), а не режим постійної роботи вентилятора (On).

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У режимі «Auto» вентилятор працює лише тоді, коли кондиціонер активно охолоджує приміщення. Після досягнення встановленої температури він вимикається, що допомагає скоротити споживання електроенергії.

Натомість у режимі «On» вентилятор продовжує працювати навіть після завершення циклу охолодження, через що електроенергія витрачається без необхідності.

Чому неправильний режим збільшує рахунки

Експерти пояснюють, що постійна робота вентилятора не лише підвищує витрати на електроенергію, а й пришвидшує зношування обладнання.

Двигун вентилятора та інші компоненти працюють довше, а повітряний фільтр забруднюється швидше. Це може призвести до частішого технічного обслуговування та дорогого ремонту.

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За оцінками фахівців, заміна двигуна вентилятора може коштувати від 300 до 900 доларів.

Ще одна перевага режиму Auto полягає в кращому контролі вологості.

Під час охолодження кондиціонер відводить зайву вологу у вигляді конденсату. Якщо вентилятор продовжує працювати після завершення циклу, частина цієї вологи знову повертається в повітря.

Через це в кімнаті стає більш душно, а користувачі часто ще більше знижують температуру, змушуючи компресор працювати інтенсивніше та споживати більше електроенергії.

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Який режим обрати для циркуляції повітря

Якщо потрібно лише підтримувати рух повітря в приміщенні, експерти радять скористатися режимом циркуляції або еко-вентилятора, якщо він доступний у конкретній моделі.

У такому режимі вентилятор автоматично вмикається приблизно на 15–20 хвилин щогодини, забезпечуючи циркуляцію повітря без постійного споживання електроенергії.

Фахівці підсумовують, що для більшості користувачів автоматичний режим (Auto) залишається найкращим вибором. Він допомагає економити електроенергію, підтримувати комфортну температуру та вологість у приміщенні, а також зменшує зношування кондиціонера.

Нагадаємо, вчені знайшли простий спосіб охолодити будинок без кондиціонера. Звичайний йогурт може стати несподіваним помічником у боротьбі зі спекою. Дослідники стверджують, що нанесення його на зовнішній бік вікон за певних умов здатне знизити температуру в будинку до 3,5°C.

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