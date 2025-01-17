Не всі знають ці правила: чим не можна закушувати горілку, щоб не нашкодити організму ще більше

Щоб уникнути швидкого сп'яніння та похмілля, важливо правильно обирати закуску до горілки. Неправильні продукти можуть не лише погіршити стан, але й прискорити ефект алкоголю.

Як закушувати горілку правильно

Насамперед, важливо запам'ятати, що горілку потрібно обов'язково закушувати. Міцні алкогольні напої на голодний шлунок можуть спричинити швидке сп'яніння і важке похмілля, а також спровокувати розвиток проблем з травленням.

Не менш важливо закушувати горілку правильними продуктами. Якщо вибрати закушування навмання, це може закінчитися погано. Також краще з'їсти трохи їжі, а не переїдати, що додатково принесе проблеми.

Чим краще закушувати горілку

Найкращими продуктами для закушування горілки є:

нежирне м'ясо, риба чи птиця;

бутерброди з червоною ікрою — в ікрі містяться жири і білок, які зменшують кількість алкоголю, що всмоктується в кров, але краще беріть не білий, а цільнозерновий хліб;

різні ферментовані овочі, наприклад, квашена капуста, огірок, цибуля, буряк — завдяки пробіотикам вони допомагають травленню і зменшують силу ранкового похмілля.

Часто українці ставлять на святковий стіл холодець. Він також підходить як закушування для горілки, але його слід з обережністю вживати людям з підвищеним рівнем холестерину. А починати застілля найкраще зі свіжих овочів, які містять клітковину для травлення. Будьте обережними з помідорами — в них багато кислоти, яка чинить сильний вплив на стінки шлунка, а в поєднанні з алкоголем подразнює їх.

Продукти, якими не можна закушувати горілку

солоні страви, соління — вони вбирають рідину, як і горілка, що зневоднює організм;

консервовані овочі (огірки, помідори) — містять багато оцту, який додатково подразнює стінки шлунка;

жирні і висококалорійні продукти, наприклад, сало — через надлишок жиру підлункова, печінка і жовчний міхур працюють активніше, а горілка спричиняє подвійне навантаження на ці органи;

хрін, гірчиця, майонез, кетчуп — всі вони посилюють вплив горілки і шкодять шлунково-кишковому тракту;

печеня й інші гарячі страви — вони пришвидшують всмоктування алкоголю, додатково навантажуючи травну систему;

фрукти, ягоди, солодке — вони взагалі не поєднуються з горілкою, а ще впливають негативно на підшлункову, гальмують процеси перероблення алкоголю в організмі.

Якщо ви не готові відмовлятися від улюблених страв, наприклад, салатів "Шуби" чи "Олів'є", спробуйте заправити їх не майонезом, а грецьким йогуртом чи нежирною сметаною.

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